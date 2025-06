Szeged și Timișoara, coridor economic revitalizat de CCI Csongrád și CCIA Timiș

Aflată într-o vizită de lucru la Timișoara, delegația Camerei de Comerț și Industrie Csongrád-Csanád, a avut în cursul zilei de ieri, 26 iunie 2025, la Centrul Regional de Afaceri, o întâlnire cu conducerea CCIA Timiș.

Delegația maghiară a fost condusă de Attila KŐKUTI, Președintele CCI Csongrád-Csanád, împreună cu vicepreședinții, secretarul general și membri ai board-ului de conducere – reprezentanți ai unor companii locale cu potențial de colaborare. Consulul Onorific al Ungariei la Timișoara, Péter TAMÁS, a însoțit delegația pe tot parcursul vizitei.

Oaspeții au fost întâmpinați de Lucian GALOȘI – Vicepreședinte al CCIAT, Radu Ticiu -Președinte Secțiune Electro&TIC, Mihaela Tomescu – Director General, Diana Pop – Director Dept. Relații Economice cu Mediul de Afaceri, Daiana Buzatu – manager de proiect la Dept. Programe de Dezvoltare, Finanțare și Consultanță și Rodica Olinic – consilier Relații Publice.

„În numele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, am deosebita onoare să vă urez bun venit la Timișoara, un oraș al punților de legătură: între Est și Vest, între tradiție și inovație și, cel mai important astăzi, între cele două regiuni și cele două instituții ale noastre.

Prezența dvs. aici nu este doar o curtoazie diplomatică, este un semn al convingerii și încrederii într-o colaborare economică care trebuie să depășească granițele. (…) Cele două camere de comerț au parcurs împreună decenii de parteneriat. De la începuturile DKMT în anii 1990 până la proiecte transfrontaliere ambițioase și misiuni de afaceri, am reușit să construim nu doar strategii comune, ci și prietenii de durată. Astăzi, suntem aici nu doar pentru a ne aminti de ceea ce s-a făcut, ci pentru a reporni ceea ce are încă atât de mult potențial. Vă invit să considerați această vizită ca pe o platformă de lucru, nu ca pe un moment ceremonial. Veți găsi în noi parteneri deschiși, agili în acțiune și dornici să conecteze ideile la implementare. Din punct de vedere economic, județul Timiș ocupă o poziție de lider în România, suntem clasați pe locul 2 la nivel național la exporturile totale și la autorizațiile de construcție în sectorul rezidențial, imediat după capitală. De asemenea, suntem pe locul 3 în țară la volumul de capital străin investit, numărul de companii cu acționari străini și numărul de angajați. Suntem mândri să fim lideri la nivel național în creșterea animalelor, în special în sectorul porcin, și să fim un jucător important în industria auto și IT.

Să facem din această zi una profund productivă”, a spus în mesajul de deschidere Vicepreședintele CCIAT, Lucian Galoși.

La rândul său, Președintele CCI Csongrád-Csanád, a exprimat considerația pentru istoricul de peste 30 de ani al relațiilor dintre cele două organizații camerale și deschiderea pentru revigorarea acestora:„Camera de Comerț Csongrád consideră îmbunătățirea cooperării economice transfrontaliere drept sarcina sa prioritară. Pentru a îndeplini această sarcină, organizăm întâlniri cu antreprenori, asistăm și implementăm proiecte transfrontaliere, și participăm activ la revigorarea relațiilor cu Camerele de Comerț din România și cu antreprenorii membri ai acestora”.

În continuare, Președintele Kőkuti a prezentat economia județului Csongrád, cu accent pe sectoarele de activitate predominante și investițiile străine cele mai puternice și profitabile. Totodată, a prezentat structura, activitatea și rolul Camerei de Comerț în a-și ajuta membrii, prin îmbunătățirea mediului antreprenorial, analize și previziuni economice, coordonarea formării profesionale, construirea de relații de afaceri credibile și oferirea de consultanță în domeniul juridic, fiscal și al altor aspecte.

În finalul întrevederii, Vicepreședintele CCIAT a supus atenției câteva propuneri de colaborare între cele două organizații: Colaborare în cadrul proiectelor cu finanțare europeană prin Interreg VI-A Romania-Hungary Program; Colaborare în cadrul rețelei Enterprise Europe Network; Participarea companiilor maghiare ca expozanți la manifestările organizate de CCIA Timiș; Organizare de întâlniri B2B pe sectoare de activitate de interes comun, la Timișoara și Szeged; Vizită de lucru la Szeged în septembrie a.c.

Întâlnirea s-a încheiat cu tradițional schimb de cadouri simbolice și cu mesajul Consulului Onorific al Ungariei la Timișoara de a sprijini afacerile din cele două regiuni.

Comentarii

comentarii