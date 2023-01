Tabără candidează în cursa pentru funcția de primar al Timișoarei, Nica pentru șefia CJT

PNL Timiș a anunțat marți primii candidați pentru funcțiile de primar al Timișoarei și de președinte al Consiliului Județean Timiș. Cosmin Tabără își dorește postul de edil șef al capitalei Banatului, iar Alin Nica dorește continuitatea pe postul pe care îl deține, cea de șef al administrației județene.

”PNL este un partid viu cu oameni care trăiesc politica. În PNL competiția este un mod de viață și de aceea mă bucur să anunț că avem prima candidatură pentru postul de primar al Timișoarei. Competiția pentru această poziție extrem de importantă a fost deschisă de viceprimarul Timișoarei și președintele Organizației PNL Timișoara, Cosmin Tabără. Vreau să îl felicit pe colegul nostru pentru curaj și îi urez succes în competiția internă”, a anunțat Nica.

El își dorește o competiție cu mai mulți candidați.

”Sper ca de acum încolo să prindă curaj și alți colegi deoarece PNL nu duce lipsă de profesioniști și de oameni competenți care se pot angaja într-o astfel de luptă. Am dorit ca din acest an să lansăm un mod democratic de a propune candidați pentru cele mai importante posturi din administrație. Consider că prima condiție pentru a candida la o funcție este validarea din partea partidului și, cum altfel am putea obține această validare decât mergând la baza partidului, la membri noștri, la oamenii cei mai îndreptățiți să propună un candidat pentru o funcție administrativă”, a mai spus șeful PNL Timiș.

Conform acestuia, la acest moment nu se va mai promova varianta în care un candidat se poate pune bine cu conducerea partidului pentru a obține o nominalizare.

”S-au dus vremurile în care dacă cineva “se dă bine pe lângă șefu” ajunge pe o listă, fără să conteze dacă are vreo competență pentru funcția la care candidează și fără ca membrii PNL să își dea girul pentru candidatură. Acum, înainte să propunem electoratului candidați, aceștia vor trece prin filtrul alegerilor interne. Candidații nu mai apar din spatele ușilor închise”, continuă Nica.

Tot ca o noutate, și el și-a anunțat candidatura pentru șefia CJT. E greu de crezut că el va avea aici contracandidați ”pe bune”.

Comentarii

comentarii