Tabără cere, din nou, investiții în consolidarea clădirilor și amenajarea adăposturilor civile: „Riscăm să pierdem membri de familie, prieteni, colegi”

Marți, 14 februarie, în contextul cutremurelor petrecute în ultimele zile nu foarte departe de Timișoara, în Oltenia, al războiului din Ucraina și al presupuselor amenințări asemănătoare din Moldova, viceprimarul liberal Cosmin Tabără reiterează niște cereri mai vechi: consolidarea – dacă nu, măcar expertizarea – clădirilor pentru depistarea celor cu risc seismic, pe de o parte, și modernizarea adăposturilor civile, pe de altă parte.

Ca de obicei, Tabără își exprimă îngrijorările pe Facebook. În postarea sa de marți, viceprimarul nu aduce prea multe noi informații, ci doar amintește ce a mai spus și în alte ocazii, de exemplu, problemele cu intabularea adăposturilor civile. Dacă în alte ocazii „vicele” a dat clar vina fie pe fostele administrații, fie pe colegii săi din actuala, acum acesta nu insistă prea mult pe găsirea vinovaților, ci doar recunoaște că subiectul nu aduce prea mult câștig electoral. În schimb, promite că la prima rectificare bugetară va cere bani pentru proiecte de consolidare a unor clădiri și suplimentarea sumei alocate modernizării adăposturilor, în prezent în valoare de 1,25 de milioane de lei,

„Nenorocirile nu vin niciodată singure. După tragediile din Siria și Turcia, pământul s-a cutremurat de două ori semnificativ și în România. Ultima dată cu urmări, chiar dacă nu s-a ajuns la tragedii. Din păcate, aceste lucruri îmi dau dreptate la ceea ce spun de doi ani și nu sunt ascultat.

Înainte de a vorbi despre orice alte lucruri trebuie să ne gândim la siguranță, sănătate. Am cerut în fiecare an buget pentru consolidarea clădirilor, expertizarea clădirilor publice în special, din punct de vedere seismologic. Dacă lucrurile erau făcute cum trebuie în ultimii ani, acum am fi putut accesa fonduri pentru consolidare. Din păcate, o fac alții, nu Timișoara.

Trebuie să se întâmple tragedii pentru a conștientiza? De ce nu realizăm că lucrurile eficiente se fac din timp, de ce nu înțelegem că administrația nu este doar un loc unde să facem doar ceea ce dă bine într-un moment și nu vrem să ne gândim la un viitor stabil pentru noi și pentru generațiile viitoare?

Poate că electoral aceste bugetări nu sunt aducătoare de voturi, dar sunt cele care creează siguranță. Pe lângă pericolul pierderii patrimoniului arhitectural al orașului riscăm să pierdem membri de familie, prieteni, colegi.

De ce să căutăm vinovați când avem posibilitatea să prevenim sau să diminuăm aceste tragedii?

Sper că evenimentele petrecute recent să deschidă ochii și celorlalți și să înțeleagă că nu este o investiție într-un moft al meu, ci o investiție în siguranță.

La rectificarea bugetară voi reveni cu solicitările mele. Adăposturi pentru situații de urgență nu avem, sper și aici să fiu înțeles de importanța unui asemenea spațiu.

P.S. Referitor la adăposturile ALA, avem deja 54 intabulate și un buget de doar 1.250.000 lei pentru ele, în condițiile amenințărilor de război existente la granița noastră. Voi folosi acești bani măcar pentru a pune la punct un adăpost din cele 54! Măcar unul să fie pregătit pentru salvarea vieților!”.

