Tânăr beat și drogat, reținut după ce a provocat un accident rutier pe A1. În mașina lui a fost găsită o pungă cu cannabis

Polițiștii au reușit să prindă un bărbat de 27 de ani care a fugit după ce a provocat un accident rutier pe A1. Bărbatul a ieșit pozitiv atât la alcool cât și la consumul de substanțe interzise, iar în mașina lui a fost găsită o pungă cu cannabis.

„Polițiștii Biroului Autostradă A1 Deva-Nădlac au fost sesizați cu privire la faptul că la nodul rutier A1 cu A6, km 458, ar fi avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, conducătorul autoturismului continuându-și deplasarea pe A6 înspre municipiul Lugoj. Având în vedere cele sesizate, polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au reușit oprirea și identificarea conducătorului autoturismului, respectiv un tânăr, în vârstă de 27 de ani. Tânărul a fost oprit la ieșirea de pe A6 înspre Centura Lugoj. În urma testării acestuia cu aparatul etilometru, a rezultat o valoare de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma testării cu aparatul din dotare a tânărului, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.”, au anunțat reprezentanții IPJ Timiș.

Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. Totodată, în urma efectuării controlului în interiorul autoturismului acestuia a fost găsită o pungă ce conținea substanțe vegetale susceptibile de a produce efecte psihoactive. Acestea au fost ridicate și sigilate, fiind înaintate către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara pentru continuarea cercetărilor. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, precum și deținere de droguri în vederea consumului.

Individul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Caraș-Severin.

Comentarii

comentarii