Tânăr condamnat la închisoare, găsit de polițiști ascuns sub pat, după ce a fost ”turnat” de vecini

Un tanar din Lugoj a ajuns la puscarie, dupa ce judecatorii l-au condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare, pentru infractiuni la regimul rutier. Pe numele individului, care lucra la o multinationala din oras, a fost emis un mandat de executare a pedepsei, astfel ca politistii au inceput sa il caute, dupa ce barbatul de 28 de ani nu s-a predat de buna voie.

Oamenii legii i-au batut la usa locuintei, insa nu le-a deschis nimeni, asa ca vecinii le-au cerut sa insiste, pentru ca numai ce l-au vazut pe tanar intrand in casa. Politistii au reusit sa intre in final in locuinta si l-au gasit pe tanar ascuns sub un pat. Vecinii sustin ca se asteptau ca tanarul sa infunde puscaria, dupa ce si-a facut un obicei din a incalca legile rutiere.

IPJ Timis a confirmat pentru lugojinfo.ro ca lugojeanul a fost ridicat si dus sub escorta la Timisoara si a fost introdus in penitenciar, unde isi va ispasi pedeapsa.

