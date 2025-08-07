Tânăr de 25 de ani, transportat la spital după ce s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din Timișoara

Tânăr de 25 de ani, transportat la spital după ce s-a aruncat...

Un incident grav a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 00:45, pe strada Gheorghe Lazăr din Timișoara. Un tânăr în vârstă de 25 de ani s-a aruncat de la etajul al patrulea al unui imobil, în circumstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori.

La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje ale Poliției Secției 4 Urbană, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Nu se cunosc deocamdată detalii oficiale privind starea sa de sănătate.

Potrivit primelor informații, în momentul incidentului, tânărul se afla împreună cu mai mulți prieteni, printre care și persoane care vorbeau în limba engleză – aspect care ar putea ajuta ancheta în reconstituirea exactă a contextului.

IPJ Timiș a transmis că în acest caz a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând ca cercetările să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

