Polițiștii din Făget au oprit pentru control, marți seara, în localitatea Margina, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 23 de ani. În urma testării cu aparatul Drugtest a rezultat faptul că tânărul se afla sub influența substanțelor psihoactive, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Pe numele conducătorului auto a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive”.

Comentarii

comentarii