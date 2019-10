Tânără din Timișoara, arestată preventiv pentru înșelăciune și șantaj. A “țepuit” opt persoane cu aproape 200.000 de euro, promițând că le vinde automobile de lux

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara supravegheaza cercetarile intr-un un dosar penal instrumentat de catre Sectia Regionala de Politie Transporturi Timisoara, in care o tanara este acuzata de savarsirea infractiunilor de inselaciune in forma continuata (8 acte materiale), fals in inscrisuri sub semnatura privata (vizand un contract) si santaj.

Potrivit unui comunicat al Parchetul de pe Langa Judecatoria Timisoara, in perioada ianuarie-septembrie 2019, inculpata Mihailescu Ana Maria a indus in eroare 8 persoane vatamate, carora, dupa ce s-a prezentat ca fiind o prospera femeie de afaceri, le-a promis vanzarea unor autoturisme de lux, care, in realitate, erau inchiriate de la alte societati comerciale.

“S-a prezentat ca fiind o persoana prospera de afaceri, urmata de promisiuni succesive a vanzarii autoturismelor in cauza catre persoanele vatamate, cu scopul de a obtine sume de bani in scop injust. Prejudiciul total este de 854.068 lei”, ne-au comunicat procurorii. Mai mult, in momentul in care unul dintre cumparatori si-a dat seama ca este victima unei inselaciuni si a cerut restituirea banilor, escroaca a trecut la amenintari. “Inculpata a amenintat cu savarsirea de acte care au fost de natura sa inspire victimei C.N. temerea unui pericol pentru viata, integritatea corporala, sanatatea, libertatea si demnitatea sa ori a altei persoane de care e legata in mod fictiv, victima fiind amenintata cu pierderea locului de munca, solicitandu-i-se suma de 20.000-24.000 euro”, se precizeaza in comunicatul semnat de procurorul Mihail Andreca.

In data de 25.10.2019, Judecatoria Timisoara a decis arestarea preventiva a inculpatei Mihailescu Ana Maria pentru o perioada de 30 de zile.

Cercetarile au fost efectuate si cu sprijinul Biroului de Operatiuni Speciale Timisoara.

