Tânără din Timișoara, sfâșiată de mai mulți câini ciobănești pe pista turistică de biciclete Timișoara – Serbia

O tânără din Timișoara a fost sfâșiată de mai mulți câini ciobănești pe pista turistică de biciclete Timișoara – Serbia. A fost transportată la Spitalul Județean din Timișoara și operată de urgență. Tânără spune că nu este singura victimă, în aceeași zonă fiind atacate de câini alte trei persoane. Ea aduce acuzații polițiștilor locali din Sânmihaiu Român, care nu au venit la locul incidentului, în urma apelului la numărul de urgență 112. Mai mult, nu au mers nici la spital să îi ia declarații, ci au invitat-o la sediul poliției, deși știau că este internată la spital.

Vă prezentăm în continuare, povestea tragică a tinerei:

”În data de 1 iunie 2024, la întoarcere din Serbia, pe pista turistică de bicicliști construită cu fonduri europene, pe raza localității Sânmihaiu Roman, în apropiere de popularul restaurant La Livada, am fost atacată si sfâșiata de câini ciobănești. Câinii aparțin cu siguranță unui proprietar întrucât erau îngrijiți. Am trecut pe lângă o stână cu cioban, care cel mai probabil ca era beat la orele 21:20 când a avut loc evenimentul. Am locația pe GPS și stâna poate fi identificată cu precizie.

Am intrat în Romania la 19:45, înainte cu 15 minute de a se închide granița, pentru că a avut loc o ploaie cu tunete și am așteptat să se oprească la un restaurant aflat la 10 km de graniță.

Precizez că sunt angajat Continental Automotive Timișoara și eram împreuna cu șefa mea și încă o colega. Doar eu am fost atacată fiind cea mai în spate. Am avut un blocaj în momentul în care au apărut câinii și nu am pedalat tare ca și colegele mele. Am încercat să mă înțeleg cu ei, dar erau ieșiți de sub orice control. M-au muscat de fesa stânga (am avut 2 drene timp de 1 săptămâna) și am multiple plăgi adânci pe piciorul drept.

Când am căzut de pe bicicleta (după 2 mușcături adânci la glezna dreaptă) am avut noroc că am avut bicicleta în fața mea și am putut să-i lovesc cu ea până când au venit în goană colegele mele. Am avut mare noroc că nu m-au mușcat de fața, gât, sânii sau vreo arteră. Când au apărut colegele câinii au plecat. Toate trei suntem în stare să-i recunoaștem.

Eram plină de sânge și am chemat de urgență ambulanța și poliția. Echipajul de ambulanță a știut exact unde să vina pentru că în data de 16 martie au ridicat o altă victima din același loc. Ulterior am aflat că este vorba de un alt coleg de-al meu, care a fost dus la urgențe cu plagă la picior din care și-a revenit complet în 2 luni (nu a putut calcă pe picior și conduce autovehicul). Plângerea lui a fost înregistrată la Secția 3 a Politiei Timișoara (IPJ Timiș) cu nr 636951 în 18.03.2024.

Am avut mare noroc că același echipaj era de serviciu la orele 21:20 când a avut loc evenimentul din 1 iunie pentru că altfel aș fi așteptat o oră să mă găsească și probabil că nu mai raportam evenimentul. A fost necesar ca ambulanța să intre pe pistă pentru că era necesar să fiu ridicată pe targă.

Echipajul de pe ambulanță m-a stabilizat timp de 40 de minute, am ajuns la urgențe la Spitalul Județean abia la orele 23:00. Internarea a avut loc la 00:05, în 2 iunie, și operația la 05:00, în 2 iunie, în blocul operator al Secției Chirurgie 1. M-ar fi preluat mult mai devreme, dar au fost operații de urgență la stomac înaintea mea și cel mai probabil și personal era mai redus pe weekend.

Dr Medic Chirurg Lorin Miculiței (de gardă) mi-a salvat viată și sunt recunoscătoare întregii echipe a Secției de Chirurgie 1 a Spitalului Județean Timișoara care m-au îngrijit cu profesionalism timp de 1 săptămâna de zile.

La externare, am primit concediu medical de 21 de zile și mă prezint în continuare la pansare și doze de vaccin antirabic.

Politia locală din Sânmihaiu Roman nu s-a prezentat la fața locului, deși avea mai mult decât suficient timp să o facă (la 21.20 a avut loc apelul telefonic și am rămas la fata locului cel puțin 40 minute în ambulanță).

La urgente, medicul chirurg a chemat iar politia ca follow up la apelul inițial, dar au decis să nu se prezinte, ci m-au invitat pe mine la sediul lor, în Sânmihaiu Roman, luni, în 3 iunie. Nu m-au contactat nici în ziua de astăzi pentru alte detalii, știind bine ca am fost atacată și sfâșiată pe raza localității lor, precum și internată în Timișoara.

Am fost internata până în 6 iunie, am suferit o operație și multiple tratamente și nu sunt deplasabilă nici astăzi pentru declarații la sediul lor. Mai mult decât atât, nici în cazul precedent al colegului meu, Poliția locală nu s-a prezentat.

Mărturisesc că este foarte suspect acest lucru și consider că se mușamalizează acest tip de incidente, situația fiind bine cunoscută în zonă.

Pista nu este sigură și este foarte folosită în acest sezon. Chiar în spital, mai multe persoane mi-au spus că își doresc să o încerce, fiind foarte atractivă.

Acesta este motivul pentru care relatez acest eveniment. Nu îmi doresc să mai existe alte cazuri. În prezent, știu că exista patru. Eu, colegul meu, încă un tânăr internat la Spitalul Clinic Municipal (nu am încă numele persoanei) si echipajul de ambulanta mi-a mai spus că a mai existat o persoană atacată, care locuia în Sânmihaiu Român, și care a fost dusă la urgență la Spitalul Județean Timișoara.

Mă voi prezenta și la Institutul de Medicină Legală și voi urma toate procedurile pentru a identifica câinii și proprietarul.

Vreau încă o dată să mulțumesc pentru profesionalismul de care a dat dovadă echipei de medici din Secția de Chirurgie 1 a Spitalului Județean condusă de Prof Sorin Olariu. Am fost operata în urgenta de dr medic chirurg Lorin Miculiței și supravegheată permanent și atent de prof medic chirurg Sorin Pop. Întreaga echipă de asistente și infirmiere m-au îngrijit cu mare devotament și m-au ajutat să depășesc această traumă”.

