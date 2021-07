Tânără prinsă drogată la volan, cu canabis în lenjeria intimă

O tanara din Faget a fost prinsa de politisti in timp ce conducea o masina sub influenta drogurilor. Femeia a atras atentia unui echipaj de politie dupa ce a intrat in viteza pe o strada din Faget. Tanara a fost trasa pe dreapta si a inceput sa devina agitata. Oamenii legii s-au gandit ca nu ar fi rau sa o testeze, astfel ca au folosit aparatul drug test din dotare care a confirmat faptul ca se afla sub influenta substantelor interzise. Soferita a fost nevoita sa lase masina in drum si sa ii insoteasca la spital pe politisti, pentru prelevarea de probe.

La testul de urina, una dintre angajatele spitalului a sesizat politistii ca din chilotii femeii a cazut o folie in care se aflau mai multe fragmente vegetale de culoare verde inchis, cel mai probabil cannabis. Politistii si-au anuntat colegii de la Crima Organizata care au preluat cazul.

Surse judiciare au declarat pentru Lugoj Info.ro ca nu este exclus ca tanara sa fi urmat sa distribuie plantele maruntite unor consumatori. In urma cu mai bine de o luna, fratele femeii a fost prins si el drogat la volan.

