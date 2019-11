Tânără reținută după ce a încercat să îi vândă unui polițist sub acoperire două ciocane din epoca neoliticului

O femeie de 33 de ani a fost retinuta de politistii timisoreni dupa ce a incercat sa ii vanda unui politist sub acoperire doua ciocane din epoca neoliticului.

Oamenii legii ar fi urmarit de ceva vreme un furt de piese de patrimoniu iar in urma cu cateva zile au dat peste un anunt de la mica publicitate care le-a atras atentia. Politistii au pus un coleg sa sune la numarul alipit anuntului si sa joace rolul cumparatorului si asa au ajuns la femeia care locuieste intr-un sat de langa Lugoj. Politistii si-au dat intalnire cu femeia care cerea 3.000 de euro in schimbul celor doua ciocane, la marginea orasului. In momentul in care politistul si vanzatoarea puneau la punct ultimele detalii, oamenii legii au intervenit.

Purtatorul de cuvant al IPJ Timis a declarat pentru Lugoj Info.ro ca ciocanele au fost ridicate pentru cercetari iar femeia a fost audiata. Conform descrierii din anuntul de pe siteul de publicitate, ciocanele ar fi fost gasite in zona Olteniei in urma cu ceva ani. Piesele vechi nu pot fi comercializate decat in conditii speciale, astfel ca nu este exclus ca acestea sa fie confiscate si predate unui muzeu. Politistii vor face verificari pana vor afla cu adevarat cum au ajuns aceste piese rare in posesia femeii.

