Tânăra si nefericita mamă, Vasilica, are nevoie de sprijinul nostru, în preajma Sfântului Crăciun

Tânăra si nefericita mamă, Vasilica, are nevoie de sprijinul nostru, în preajma Sfântului...

Tânăra si nefericita mamă, Vasilica, care este și foarte bolnavă, are nevoie de sprijinul nostru, mai ales acum, în preajma Sfântului Crăciun 2022, când toți creștinii se vor bucura de Nașterea Domnului Isus Hristos, cu mesele îmbelșugate.

Din nefericire, Vasilica nu va avea ce să pună pe masă și va avea un Crăciun trist și sărac, fără voia ei. Mână de la mână putem face ca Vasilica și copii ei să aibă o viață mai bună!

Redăm scrisoarea Vasilicăi: ”Mă numesc Ienci Vasilica și am 39 de ani. Din iulie 2022, folosesc aparat de oxigen, mă pot deplasa cu dificultate. Sunt o mamă singură cu 2 copii unul de 13 ani și unul de 17 ani, cel mic este bolnav de epilepsie, toți 3 locuim într-o chirie pe Intrarea Cucului nr.2B. Abia ne descurcăm cu cheltuielile, sunt bolnavă și de diabet tip 2.

Rugăm oamenii milostivi din România și de oriunde, și cei care pot să ne întindă o mâna de ajutor cu ce se poate, eu mai sufăr de tiroidă, am fost operată în 2015 și cu vederea abia văd.

În 2019, am avut un accident casnic a căzut o tigaie cu ulei fierbinte pe mine. Am stat la spital la Casa Austria din Timișoara, până medicii m-au vindecat. Am fost arsă de gradul 3, printr-o minune ce Dumnezeu a hotărât să mă salveze.

Cel mic este bolnav de epilepsie, el merge la o școală specială din Timișoara, continuă tratamentul pentru boală să de epilepsie. Mario cel mare este un băiat foarte bun care dorește să lucreze pentru a-și ajută familia. Mama nu poate lucra că este bolnavă. Mario este un băiat foarte muncitor. Noi am fost o familie care au fost victimele violenței în familie. Tatăl nu participă cu nimic. Nu ne ajută sub nicio formă. Noi stăm pe unde apucăm în chirie. Mario își dorește foarte mult o căsuță a noastră unde să locuim. Vă rugăm din suflet să ne sprijiniți cu ce puteți, acum în luna luminată, în luna cadourilor, care se încheie cu Nașterea Domnului Isus Hristos, Domnul Lumii…!

Mă puteți contacta pe mine la telefon 0720.664.229 sau pe acest cont RO64INGB0000999912570280. Rugăm oamenii cu suflet mare și care vor să ne ajute”, este mesajul tinerei mame Vasilica din Timișoara, acum în apropierea Crăciunului și a Nașterii Domnului.

Comentarii

comentarii