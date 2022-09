Târg de joburi, cu oferte de la companii din Timiș, Arad și Csongrád-Csanád (Ungaria), la Timișoara

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in calitate de partener in cadrul proiectul transfrontalier Romania-Ungaria, Initiativa Comuna pentru Ocuparea Fortei de Munca, acronim JEDI, proiect finantat prin Programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014 – 2020, va invita sa participati la Targul de Cariera JEDI, care se va organiza in 22 septembrie, orele 12-18.

Evenimentul se adreseaza companiilor din judetele Timis, Arad si Csongrád-Csanád, ce se confrunta cu lipsa fortei de munca si a personalului calificat si sunt interesate de a angaja personal, entitati/ institutii care activeaza in domeniul ocuparii si incadrarii persoanelor pe piata muncii.

Cel mai recunoscut eveniment, care ofera o platforma de intalnire angajatorilor, companiilor de recrutare si solicitantilor de locuri de munca este targul de locuri de munca. Potentialii angajati pot participa pentru a se putea orienta pe piata fortei de munca actuale si fac o impresie buna potentialilor angajatori: pot completa un CV si pot pune intrebari (si invers).

Firmelor si agentilor economici participanti li se va asigura un stand gratuit in care vor putea avea discutii libere cu potentiali angajati, iar participarea acestora este GRATUITA.

Evenimentul are loc la Centrul Regional de Afaceri Timisoara al CCIAT, sala EUROPA.

Inregistrarea se face, pana la data de 15 septembrie 2022, prin completarea acestui FORMULAR.

Comentarii

comentarii