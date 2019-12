Tarife majorate pentru salubrizare, în Lugoj

De anul viitor, lugojenii vor putea plăti mai mult pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reziduale și reciclabile. Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, intenţionează să promoveze un proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către Retim Ecologic Service SRL în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1.746/22.09.2017. Proiectul de hotărâre împreună cu referatul inițiatorului a fost afișat la sediul Primăriei Municipiului Lugoj și publicat pe site-ul instituţiei. Conform proiectului, noile tarife propuse, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2020, pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale și pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile rezultate din tarifele unice majorate pe categorii de utilizatori pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și similare pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice – instituții, autorități publice) din zona 0 – Ghizela sunt: populație urban – 8,32 lei/persoană/lună, cu TVA inclus, pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor rezultate de la populație în mediul urban și 3,15 lei/persoană/lună, cu TVA inclus, pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul urban (tarif unic propus – 11,47 lei/persoană/lună, cu TVA inclus); populație rural – 2,83 lei/persoană/lună, cu TVA inclus, pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor rezultate de la populație în mediul rural și 1,08 lei/persoană/lună, cu TVA inclus, pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul rural (tarif unic propus – 3,92 lei/persoană/lună, cu TVA inclus); operatori economici și instituții publice – 252,98 lei/tonă plus TVA pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale și 219,74 lei/tonă plus TVA pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare reciclabile (tarif unic propus – 242,44 lei/tonă plus TVA). Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la acest proiect de hotărâre până la data de 17.12.2019, ora 12, la Biroul relaţii cu publicul, parter camera 7, din cadrul Primăriei Lugoj.

