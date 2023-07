”Tarzan a plecat. Noi am rămas cu maimuțele” Marele Johnny Weissmüller, umilit și după moarte de Primăria Timișoara

”Tarzan a plecat. Noi am rămas cu maimuțele” Marele Johnny Weissmüller, umilit...

Cu vocea plină de emoție, jurnalistul și omul de televiziune, Dan Negru, fosta vedetă de la Antena 1, a vorbit de situația umilitoare la care este supus de Primăria Timișoara, chiar după moarte, marele campion și actor, Johnny Weissmüller, fostul Tarzan.

Deși la nivel mondial Weismuller este recunoscut ca o mare valoare în sport și la Hollywood, în Timișoara, există numai un intrând cu numele lui scris pe o tablă ruginită, pe care abia se mai poate vedea celebrului lui nume! Iată declarația sfâșietoare a lui Dan Negru și el un mare timișorean care a făcut carieră la televiziunile din București:

“Tabla asta ruginită de la marginea Timișoarei e tot ce mai amintești de Johnny Weissmüller. E un intrând la marginea orașului, nici măcar o stradă. Weismuller este unul dintre marii sportivi ai planetei, născut aici la Timișoara, cel care avea să îl joace mai târziu cu succes mondial pe Tarzan la Hollywood.

Culmea este că săptămâna aceasta marele ziare de sport ale lumii au reamintit performanța lui. În urmă cu 101 ani Johnny Weissmüller era omul care dobora un record: înota 100 m sub un minut.

Povestea lui de viață e fantastică. S-a născut la Timișoara, a plecat în America, unde a fost diagnosticat cu poliomielită, o boală teribilă și complicată care l-ar fi putut lăsa infirm.

Tatăl său a crezut în puterea fiului și l-a dat la înot. Imediat a devenit unul din marii sportivi ai planetei. În timpul Jocurilor Olimpice din Londra, englezii au numit o stație de metrou din capitala Angliei cu numele Johnny Weissmüller, dar în orașul lui natal, în Timișoara, e numai o tablă ruginită doar cu numele unei străzi.

L-a jucat pe Tarzan, la Wollywood, unul din filmele legendare. Zilele acestea Timișoara este capitală culturală europeană. Nimeni nu a amintit de Weissmüller născut în Timișoara și de filmul în care a jucat și a impresionat întreg mapamondul. El are o stea pe Walk of Fame în Los Angeles cu numele Johnny Weissmüller, dar în Timișoara, orașul lui de naștere, are rugina asta, atât!

Tarzan a plecat. Noi am rămas cu maimuțele. Chitta se numea maimuța lui Tarzan. Cu cât o maimuță se suie mai sus în copac, cu atât se vede mai bine fundul”.

