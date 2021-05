Taximetristul care a “țepuit” mai multe săli de păcănele din Timișoara a picat testul poligraf! A mințit în legătură cu sechestrarea și lovirea sa de către agenții de pază

Rechizitoriul pe care DIICOT Timisoara si-a construit acuzatiile in dosarul 631/30/2020, in care mai multi agenti de paza de la firma SPI Security au fost trimisi in judecata sub acuzatia sechestrarii unui taximetrist din Bucuresti, in clubul de jocuri de noroc Champions, pare sa cedeze in fata noilor probe aparute in aceasta cauza.

Ultimul document depus la dosar de Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Timis, in urma testului poligraf sustinut de taximetristul Badea Dragos Adrian, aproape ca desfiinteaza rechizitoriul procurorului Mihai Sandor, in conditiile in care principalul martor al acuzarii a fost depistat cu comportament simulat in cazul a doua chestiuni esentiale in economia anchetei penale.

“In data de 16.09.2019, fiecare dintre inculpatii Boncu Lucian Adrian, Stefan Paul, Ion Stepanescu, Gabriel Stoian, Nicolae Gavrila, Ion Pasan si Daniel Gyulai v-au lovit pentru a va determina sa renuntati si sa restituiti sumele anterior castigate la salile de jocuri de noroc din Timisoara si sa pierdeti la aparate suma de 2000 de lei. Raspuns DA.

In data de 16.09.2019, fiecare dintre inculpatii Boncu Lucian Adrian, Stefan Paul, Ion Stepanescu, Gabriel Stoian, Nicolae Gavrila, Ion Pasan si Daniel Gyulai v-au impiedicat sa parasiti, in intervalul 13,23 – 18,42, localul Champions din municipiul Timisoara. Raspuns DA”, sunt raspunsurile taximetristului la intrebarile 4 si 9 din chestionar.

Potrivit interpretarii diagramei poligraf de catre specialistul criminalist cms. sef Daboveanu Mihaela, raspunsurile la cele doua intrebari au provocat modificari specifice comportamentului simulat.

Badea Dragos Adrian a mințit cand a sustinut teoria sechestrului, a amenintarilor si a loviturilor, care sta la baza intregului dosar al DIICOT.

Mai mult, cand a fost chestionat, la intrebarea 7, daca a fost amenintat, de cei 7 inculpati, cu bataia si cu supunerea la perversiuni sexuale pentru a renunta si a restitui sumele anterior castigate la salile de jocuri din Timisoara, si sa piarda la aparate suma de 2000 de lei, Badea Dragos Adrian are un exces de sinceritate si raspunde cu NU.

Comportamentul simulat al victimei Badea Dragos Adrian a fost tradat, asa cum descrie specialistul criminalist, de inregistrarea unor modificari ale traseelor respiratorii, modificari ale traseului electrodermal si modificari ale traseelor cardiovasculare.

De altfel, intr-o fotografie aflata la dosar – gasita la percheziatia informatica a telefonului lui Alin Huc, care nici nu mai apare in aceasta cauza -, Badea Dragos Adrian pare foarte calm si relaxat, la aproape 3 ore de la momentul in care a declarat procurorilor ca a fost sechestrat, amenintat si batut…

Sursa: impactpress.ro

