Team UP and Run 2023, Planetariu, teatru de păpuși și spectacol de lumini cu drone sunt highlight-urile săptămânii la Iulius Town

Team UP and Run 2023, Planetariu, teatru de păpuși și spectacol de...

Tinerii se întâlnesc aici cu prietenii, cei mici au parte de evenimente desprinse din basme, familiile vin pentru sesiuni de shopping, unii au job-ul aici, alții vin să se relaxeze sau doar să se bucure de o cină. Iulius Town îi aduce împreună pe timișorenii de toate vârstele. Weekend-ul acesta, sportivii sunt așteptați la Team UP and Run, pasionații de experiențe au parte de concerte în aer liber, iar cei care vor să se bucure de artă sunt așteptați la o expoziție de fotografie. În continuare are loc teatrul de păpuși, iar Planetariul este deschis pentru călătorii intergalactice. Iulius Town este partenerul Timișoara 2023, iar începând din acest weekend, aici au loc și o serie de evenimente cultural-artistice.

Ziua a început să crească, vremea se încălzește, așadar este momentul să începi sesiunile de jogging în aer liber. Dacă ai nevoie de un push ca să te apuci de sport, vino la Team UP and Run, la Iulius Town! Sâmbătă, 18 februarie 2023, de la ora 09.00, va începe competiția, unde cei înscriși trebuie să urce 10 etaje din clădirea United Business Center (UBC) 1, să coboare și să predea ștafeta celor care vor trece prin parcul Iulius Gardens și vor urca 11 etaje în UBC 2, iar la coborâre vor da ștafeta altei echipe care o să continue competiția sportivă, urcând 15 etaje în UBC 3. Întreg concursul se desfășoară în ansamblul Iulius Town, traseele fiind gândite astfel încât concurenții să parcurgă un circuit antrenant.

Tot de sâmbăta aceasta începe și o expoziție de fotografie, unde timișorenii vor putea vedea, prin lentila lui Constantin Duma, imagini din perioada decembrie 1989 – martie 1990. „Libertate, te iubim! Ori învingem, ori murim!” este titlul expoziției temporare de fotografie, care poate fi văzută până pe 31 martie, în piațeta MY Town. De la ora 19.00 va avea loc vernisajul expoziției, dar și un concert susținut de Cedry2k, Dani Tobe, DOXA, DJ K-lu.

Până duminică, în Atrium, este prezent și Planetariul, care îi plimbă pe curioși în excursii intergalactice, iar teatrul de păpuși îl duce pe Jack și Vrejul de fasole, de la ora 11.00.

Tot în acest weekend, la Iulius Town începe District23 – The Showcase, eveniment din cadul Timișoara 2023. Sâmbătă, de la ora 19.00, cei prezenți se vor bucura de concerte, dar și de un spectacol de lumini cu 150 de drone, concerte susținute de artiști locali și naționali, precum Grasu XXL, Dj Kuky, Victor Stan şi Bibanu’ x Bandy.

Duminica este pentru pasionații de muzică dance, pentru că începând cu ora 17.00, pe scena din Lake Plaza vor urca mai mulți artiști: Dj Allia b2b dj Mokko, Dj B. Mike, Dj Grațian M. Denis și IST.

