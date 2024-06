Teatru Forum – finalul, în 5 școli și licee din Timișoara

În perioada martie-iunie, Teatrul Basca a derulat proiectul Teatru Forum – o metodă creativă pentru profi, prin care 8 cadre didactice de la 5 licee din Timișoara au participat la cursuri de Teatru Forum, pentru a lucra cu această metodă cu elevii lor.

Cele 5 școli partenere sunt: Școala Babel, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, Liceul Teoretic „William Shakespeare”, Colegiul de Arte „Ion Vidu” și CSEI „Constantin Pufan”. În 5 și 6 iunie are loc încheierea proiectului prin prezentarea a 5 spectacole de Teatru Forum regizate chiar de profesori, realizate împreună cu elevii lor. Spectacolele vor fi difuzate prin LIVE STREAM pe pagina Teatrului Basca, începând cu ora 15.00.

Teatrul Forum, un tip de teatru centrat pe probleme sociale, are scopul de a sensibiliza participanții cu privire la drepturile oamenilor, la nedreptățile întâmpinate și la rolul fiecărei persoane în schimbarea societății în bine. Atât prin formă cât și prin conținut, metoda Teatrului Forum îmbină expresia artistică cu participarea socială, implicarea civică și activismul politic de care orice cetățean este responsabil. La întâlnirile cu profii am adus în discuție subiecte sensibile și tot mai des întâlnite în rândul adolescenților, respectiv consumul de droguri, bullying sau self harm.

Cei 8 profesori au învățat particularitățile acestui tip de teatru în cadrul cursurilor susținute de actrița Ana Maria Ursu în luna martie, din dorința de a aplica în procesul educațional principiile care stau la baza acestuia. Aplicând metoda de Teatru Forum, cei care experimentează această metodă de lucru au șansa să devină mai deschiși și comunicativi, sensibili la nevoile celorlalți, iar pe termen lung reușesc să cunoască mai bine problemele comune. La rândul lor, elevii care sunt ghidați în lucru prin metoda Teatrului Forum își pot exprima temerile, pot deveni mai asertivi, comunicativi și mai încrezători în sine.

Cele 5 spectacole pregătite de profesori împreună cu elevii lor se vor juca în 5 și 6 iunie, și vor fi difuzate LIVE pe pagina teatrului Basca, după următorul program:

În 5 iunie, începând cu ora 15.00:

Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” sub îndrumarea profesoarei Jacqueline Kohl un spectacol despre hărțuire sexuală.

Liceul de Artă „Ion Vidu” sub îndrumarea profesorilor Cătălin Ursu și Raul Bastean, două spectacole de Teatru Forum pe teme de rasism, discriminare minoritară, agresivitate verbală, demasculinizare.

În 6 iunie, începând cu ora 15.00:

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Pufan” sub îndrumarea profesoarelor Mihaela Oance și Alexandra Brudaru, spectacolul de Teatru Forum pe teme de discriminare, bullying, agresivitate.

Liceul Teoretic „William Shakespeare” sub îndrumarea profesoarei Ioana Ploeșteanu, două spectacole de Teatru Forum pe teme de bullying, discriminare sexuală, agresivitate profesorală.

Școala Babel sub îndrumarea profesorilor Maria Michaela Cooper și Claudiu – Andrei Nicolescu, un spectacol de Teatru Forum pe teme de bullying, violarea spațiului privat prin distribuirea imaginilor fără acordul persoanei în cauză.

Mă bucur că Teatrul Forum și-a găsit utilitatea în rândul cadrelor didactice. Valoarea acestei metode este că putem să vorbim despre problemele sociale și comportamentale care ne afectează, prin joc și joacă, și cred că am reușit să oferim profesorilor o metodă interactivă, artistică, prin care să se apropie de elevii lor și să dezbată împreună subiecte care le sunt aproape. Cred că profesorii au nevoie de astfel de metode pentru a-și dezvolta practica, iar pentru elevi e o modalitate bună de a învăța și exersa anumite valori, fără să simtă presiunea din sala de clasă. (Ana Maria Ursu, actriță, regizoare, și coordonatoare Teatrul Basca)

Proiectul Teatru Forum – o metodă creativă pentru profi face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Power Station+ | Școli creative, derulat de Centrul de Proiecte Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Comentarii

comentarii