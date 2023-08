Teatru în piața „Ocska” din Mehala. „Pentru prima dată jucăm într-o piață de vechituri”

„Pentru prima dată jucăm într-o piață de vechituri. Pentru mine e o onoare, am copilărit în piața asta și vin în fiecare duminică, în loc să mă duc la biserică, vin aici și caut obiecte pentru muzeul nostru. Am avut un public care nu e pregătit pentru chestia asta, în afară celor care au venit special pentru spectacol. Sigur că nu te aștepți să vii la Ocska și să vezi un spectacol de teatru. Dar e o extindere bună a culturii care se întâmplă de regulă în centrul orașului”, a declarat Ovidiu Mihăiță, directorul teatrului independent Auăleu.

„Publicul a fost foarte tare, cu vreme am avut probleme. Inițial am amplasat scena în aer liber, dar a trebuit să găsim o copertină, după care a ieșit soarele. Dar altfel, e un public interesant aici. Asta e scopul acestui proiect, să explice unor oameni care nu merg la teatru că există și tipul ăsta de experiență culturală. Practic au ocazia să vadă un actor live, nu e puțin lucru pentru majoritatea oamenilor de aici. Reacțiile sunt foarte bune. Dacă am reuși să venim în piața Mehala o dată pe lună cu piese de felul acesta, cu intervenții culturale, am putea să-i educăm pe oameni. Ce e interesant, apropo de Capitala Culturală a Europei, ea e gândită pentru cei cu posibilități, noi încercăm să ne adresăm celor care au mai puține resurse. Piața Mehala va fi un templu al culturii și artei, urmează să venim cu proiecții de film”, a declarat Florin Iepan, directorul Documentor, organizatorul Rod Festival.