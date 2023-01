Teatrul German Timișoara se pregătește pentru Visul unei nopți de vară!

Ansamblul Teatrului German de Stat Timișoara a început repetițiile pentru Visul unei nopți de vară, cea mai populară comedie a lui William Shakespeare, care va avea premiera în 4 martie 2023.

Regizorul invitat să monteze spectacolul este artistul Kristof Szabo din Köln. Kristóf Szabó și-a început cariera ca artist vizual înainte de a fonda ansamblul F.A.C.E Mixed Media în orașul de pe Rin. Producțiile sale folosesc, printre altele, dansul și coregrafia, cu instalații de lumină și artă video. Szabo este cunoscut publicului de teatru din Timișoara prin producțiile cu care a participat la festivalul Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara.

Producția de la TGST îi va avea în distribuție pe toți membrii ansamblului. Arta video și muzica sunt concepute de Ivo Kovacs și József Iszlai, iar decorul și costumele sunt realizate de cele două tinere artiste invitate, Ioana Groza și Ștefana Chelaru.

Vă așteptăm la teatru! – îndeamnă Teatrul German Timișoara

DE

Das Ensemble des Deutschen Staatstheaters Temeswar probt für 𝗘𝗶𝗻 𝗦𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗵𝘁𝘀𝘁𝗿𝗮𝘂𝗺, die beliebteste Komödie William Shakespeares. Gastregisseur ist der Kölner Künstler 𝗞𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼́𝗳 𝗦𝘇𝗮𝗯𝗼. Szabo betätigte sich zu Beginn seiner Karriere als bildender Künstler, bevor er in der Stadt am Rhein das Ensemble F.A.C.E Mixed Media gründete. Seine Inszenierungen bedienen sich unter anderem des Tanzes und der Choreografie, wobei Lichtinstallationen und Video-Art zum Einsatz kommen. Dem Temeswarer Theaterpublikum ist Szabo durch Inszenierungen bekannt, mit denen er am Festival des Ungarischen Staatstheaters “Csiky Gergely” teilnahm.

In der Inszenierung am DSTT wirken sämtliche Mitglieder des Ensembles mit. Für die Video-Kunst und die Musik zeichnen Ivo Kovacs und József Iszlai als Gäste, während das Bühnenbild und die Kostüme von den beiden jungen Gast-Künstlerinnen Ioana Groza und Ștefana Chelaru entworfen werden.

Wir erwarten Sie im Theater!

Comentarii

comentarii