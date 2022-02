Teatrul Național Timișoara – #newTogether

Joi, 10 martie 2022, începând cu ora 19, la Sala 2, Teatrul Național din Timișoara marchează prin proiecția filmului documentar #newTogether – gânduri despre un nou Împreună doi ani din ziua în care teatrele din România s-au închis pentru public. Acest moment a dat semnalul că începe ceva care ne va schimba istoria și viața.

Filmul are ca punct de plecare o inițiativă a Forumului Cultural Austriac din București care, în perioada stării de urgență, a invitat numeroși artiști din România și din Austria să se poziționeze pe ei înșiși, arta lor, cultura, comunitățile lor, în sens larg, față de această realitate nouă, marcată de izolare. Transmise pe pagina Forumului Cultural Austriac din București și pe Radio România Cultural, aceste reflecții au atras interesul foarte multor oameni, atât din România, cât și din Austria. Acest impact a dus la crearea unui film documentar, realizat de regizoarea Carmen Lidia Vidu și produs de Forumul Cultural Austriac din București.

Doi ani mai târziu, lumea nu și-a reactivat circuitele, profilul acestei noi realități este în curs de a fi conturat, iar istoria și viața continuă în termenii cei mai gravi cu putință. „Departe de a fi o privire într-un glob de cristal, proiectul #newTogether intenționează să ofere piste de reflecţie și dezbatere despre reașezarea sectorului cultural și despre raporturile acestuia cu publicul, cu societatea în general, după acest moment de „stop” impus. Între altele, plecând de la acest paradox care ne-a modificat existențele în ultima perioadă – suntem împreună, chiar în strânsă legătură, de la distanţă…” precizează Andrei Popov, director adjunct Forumul Cultural Austriac Bucureşti, care este și producătorul delegat al filmului.

Rezervările se fac pe tntm.office@tntimisoara.com, în limita locurilor disponibile. Precizăm că numărul de locuri este limitat în funcție de normele de distanțare în vigoare.

#newTogether – gânduri despre un nou Împreună

– film documentar –

Ce este acum, știm; dar ce vom face după? În timpul perioadei de carantină (lockdown) instituite după declararea pandemiei de COVID-19 în Europa, Forumul Cultural Austriac București a invitat 60 de artiști din Austria şi România să reflecteze la propriul lor viitor artistic, precum și la modul în care arta lor și comunitățile noastre se pot transforma în timpul şi după finalul crizei sanitare. Intervenţiile video pe care le-au trimis au fost postate pe paginile FCA București şi Radio România Cultural de pe rețelele de socializare. Foarte repede, au atras atenția a zeci de mii de oameni din ambele țări.

Având în vedere acest succes, echipa FCA București a decis să încredințeze binecunoscutei şi apreciatei regizoare românce de teatru şi de film, Carmen Lidia Vidu, producția unui documentar de amploare, plecând de la materialele video ale artiștilor participanţi.

Documentarul #newTogether este un adevărat dicţionar al ideilor şi stărilor din perioada pandemiei şi, totodată, un proiect inedit în peisajul cinematografic local. El a fost iniţiat şi produs, cu titlu de pionierat, de un institut cultural (străin), actor al diplomaţiei culturale, şi nu de o companie de producţie de film.

„#newTogether este un proiect necesar. E o formă de dialog în izolare, e o mărturie de la Momentul Zero. Fragilitatea noastră, vulnerabilitatea, frica au devenit o limbă universală pe care am vorbit-o cu toții în 2020, pe timp de pandemie de Covid-19. Oamenii s-au izolat, timpul s-a oprit în loc și a început ‚un nou împreună’ ”. Carmen Lidia Vidu, regizoare

„Este o evidență că întreg sectorul cultural – în Austria, în România, în Europa, pe tot mapamondul – a fost unul dintre domeniile cele mai profund afectate de pandemie. Artiștii austrieci și români importanți pe care i-am invitat în proiectul #newTogether, ne-au împărtăşit experiențele lor personale din timpul crizei, dar au discutat şi despre eventualele oportunități pe care le văd în acest context, despre impactul schimbărilor pe care pandemia le-a provocat în domeniul lor artistic. Au vorbit, totodată, despre limitele giganticului experiment cultural la care am asistat în mediul online, având în vedere că „viața reală înseamnă, de fapt, a-l întâlni pe celălalt”, după cum spunea filozoful austriac, Martin Buber”. Thomas Kloiber, director Forumul Cultural Austriac Bucureşti

#newTogether – gânduri despre un nou Împreună / visions for a new Together

Film documentar produs de Forumul Cultural Austriac Bucureşti

Cu: Valentin Alfery, Gabriel Bebeşelea, Emőke Boldizsár, Cătălina Butcaru, Andreea Chira, Suzana Dan, Ruxandra Donose, Mercedes Echerer, Franzobel, Tudor Giurgiu, Ada Hausvater, Radu Iacoban, Claudia Ieremia, Matei Ioachimescu, Andreas Jungwirth, Anna Khodorkovskaya, Florian Kmet, Thomas Köck, Josef Maria Krasanovsky, Anna-Maria Krassnigg, Christoph Krutzler, Adela Liculescu, Dan Lungu, Andrei Măjeri, Cosmin Manolescu, Ciprian Marinescu, Irina Marinescu, Mihaela Michailov, Marius Olteanu, Tudor Păduraru, Frieda Paris, Alexandra Pâzgu, Dan Perjovschi, Thomas Perle, Micha Elias Pichlkastner, Dan Pleşa, Leta Popescu, Elena Purea, Lea Rasovsky, Andreea Răsuceanu, Ioan Rizea, Drew Sarich, Sorin Scurtulescu, Alina Şerban, Peter Sommerer, Verena Stauffer, Vava Ştefănescu, István Teglás, Răzvan Cosmin Ţupa, Sabina Ulubeanu, Carmen Lidia Vidu, Elena Vlădăreanu, Peter Wagner, Gottlieb Wallisch, Anna Weidenholzer, Alexandru Weinberger-Bara, Elise Wilk, Beate Winkler, Mihai Zgondoiu

Concept – Thomas Kloiber / Andrei Popov

Regia – Carmen-Lidia Vidu

Editor/Animaţie/Sunet – Cristina Baciu

Un proiect susţinut de Raiffeisen Bank România

Durata – 54’

Producţie Austria/România

Limba – română, engleză; subtitrare în limba română

#newTogether proiect & documentar – https://www.newtogether.ro/filmul-documentar/

„Un film remarcabil” (Dumitru Budrala, director Astra Film Festival Sibiu, Astra Film Festival 2021 – un mix de experienţe, Capital Cultural)

„Într-o radiografie emoționantă a recluziunii primelor luni din pandemie, vedem în #newTogether cum 60 de artiști independenți încearcă să articuleze un discurs distinct de cel politic sau medical despre confruntarea lor cu incertitudinea, cu izolarea, cu frica, propunând moduri de a rezista și de a depăși criza sanitară globală. Un discurs concurent cu cel oficial, despre un nou mod de a fi împreună, despre depășirea barierelor și a limbii de lemn. O meditație despre limitele artei în confruntare cu violența vieții” (prof. univ. dr. Vlad Alexandrescu, istoric al ideilor si specialist al sectorului artistic independent, fost ambasador şi ministru al Culturii; ASTRA Film Festival 2021).

„Descoperiți #newTogether pentru că e fascinant! Un fel de puzzle de care ar fi fost mândru și Orson Wells, un puzzle dadaist de imagini, cu desene atât de bine potrivite… O experiență senzațională!” (Irina Margareta Nistor, Vocea Filmelor)

„Video-experimentul (conceput de Forumul Cultural Austriac) şi filmul #newTogether realizat de Carmen Lidia Vidu, pornind de la acest material, reprezintă nu numai un exerciţiu ideatic, ci şi un substitut al mobilităţii între două spaţii culturale” (Oana Cristea Grigorescu, #newTogether – dialog în izolare al oamenilor şi al culturilor, Capital Cultural)

„#newTogether este o fotografie instantanee a gândurilor celor care activează în domeniul artistic, o imagine care nu putea fi surprinsă decât în acea perioadă unică a primului ‚lockdown’ al pandemiei. Retrospectiv, documentarul oferă o perspectivă specială asupra marii provocări cu care s-a confruntat mai ales scena culturală”. (Irina Wolf, theatrescu.com)

„Dincolo de nota de autenticitate – esențială pentru un film documentar –, #newTogether mai are încă cel puțin două atuuri cu care să cucerească publicul – o imagine editată cât trebuie, astfel încât să se atenueze la minimum diferențele de calitate (…); al doilea atu ține de regie – Carmen Lidia Vidu a imprimat dinamica optimă pentru ca informația să ajungă la spectator și să fie reținută de acesta. Nu sunt fragmente din viețile oamenilor, ci o singură și mare reflecție a ceea ce a fost, așa cum a fost. Există diferențe de nuanțe, tonuri de gri care fac mai dramatice unele mărturii față de altele, dar per ansamblu, spectatorului îi rămâne ideea de „împreună” – suferința a fost aceeași pentru toți și împreună am suferit în tot acest timp”. (Nona Rapotan, #newTogether – un documentar bine documentat, Bookhub.ro)

