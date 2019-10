Tech Mahindra deschide în Timișoara primul său centru de dezvoltare din România

Tech Mahindra Ltd. un furnizor de top de servicii și soluții de transformare digitală, consultanță și remodelarea proceselor de business prin soluții IT, a deschis în Timișoara primul său centru de dezvoltare din România.

Centrul de dezvoltare se va concentra pe transformarea rețelelor folosind tehnologii de ultimă generație pentru clienții cheie ai companiei din Europa.

Noul centru de dezvoltare Tech Mahindra pornește cu o echipă de 100 de persoane care vor gestiona toate operațiunile rețelistice ale clienților copmaniei din Europa. Aceste operațiuni vor fi gradul automatizate și transformate pe parcursul următorului an, utilizând tehnologii de inteligență artificială și soluții IT dezvoltate de către companie.

”Timișoara este un important centru industrial, comercial și tehnologic, cu un sector IT care crește vertiginos și cu o populație tânără numeroasă, care vorbește atât limba engleză cât și cea germană. Considerăm că sectorul IT va înregistra creșteri spectaculoase în următorii trei – cinci ani, odată cu apariția și răspândirea tehnologiilor noi, precum automatizarea, inteligența artificială sau 5G. Astfel, intenționăm să transformăm Centrul de Dezvoltare Tech Mahindra din Timișoara într-un hub pentru operațiunile companiei din Europa și să creștem exponențial echipa de la an la an”, a declarat Vikram Nair, President, EMEA Tech Mahindra.

Noul birou Tech Mahindra va funcționa în Vox Technology Park, unul dintre cele mai premiate proiecte de birouri din România, în care compania a închiriat peste 600 de metri pătrați, cu opțiune de extindere în viitor.

Ca parte a strategiei sale mondiale de conectare, Tech Mahindra își folosește expertiza globală în servicii de rețelistică pentru a permite furnizorilor de servicii și companiilor de profil să își reducă costurile de operare prin cele mai eficiente operațiuni de rețea și să își transforme rețelele prin intermediul celor mai bune tehnologii noi, capabile să creeze noi servicii generatoare de venituri.

Comentarii

comentarii