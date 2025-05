Tech Talks by UPT 2025: o privire aruncată spre lumea de mâine

S-a lăsat cortina peste o nouă ediție Tech Talks by UPT, conferința de tehnologie organizată de Universitatea Politehnica Timișoara, care crește de la an la an, a devenit un eveniment emblematic pentru instituția de învățământ superior, consfințind poziția acesteia în avangarda științei și tehnologiei, nu doar pe plan local sau regional, ci național și internațional. Cele 900 de bilete gratuite puse la dispoziție s-au epuizat încă din prima zi, iar lunga listă de așteptare dovedește interesul timișorenilor pentru tehnologie, mai ales că și tema aleasă pentru acest an a fost una provocatoare – „Supremația Cuantică”.

Nouă speakeri de talie mondială, au încercat să arunce o privire asupra lumii de mâine, încercând să-și imagineze cum va fi aceasta modelată de noile tehnologii și în special de calculatoarele cuantice. Va fi aceasta o lume mai bună sau din contră?

Momentul ales pentru organizarea evenimentului cu această tematică este și el special. Organizația Națiunilor Unite a proclamat anul 2025 drept Anul Internațional al Științei și Tehnologiei Cuantice, pentru a marca 100 de ani de la primă formulare completă a mecanicii cuantice.

În salutul său adresat participanților la conferință și cuvântul introductiv, rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a amintit că exact cu 100 de ani de ani în urmă, în 16 mai 1925, își susținea examenul de licență ultimul absolvent al primei generații de ingineri formați la Timișoara, Ion Vlădescu, iar 5 ani mai târziu își susținea doctoratul la Aachen. A fost un exemplu care să arate, pe de o parte, tradiția excelenței la Politehnica timișoreană, pionieratul într-o serie de domenii, dar în special în IT, odată cu inaugurarea MECIPT-1 și prima generație de absolvenți cu specializarea calculatoare, dar și spiritul Politehnicii, care avea să fie pus la grea încercare în cea mai mare revoltă studențească, cea din 1956, care și-a lăsat o puternică amprentă asupra întregului oraș și a generat acel spirit revoluționar al Timișoarei.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a felicitat organizatorii, subliniind că Tech Talks arată locul Timișului pe harta tehnologică a României, mândria că la Universitatea Politehnica Timișoara există programe de studiu de avangardă în Quantum Computing sau Inteligență Artificială, dar și că relația dintre mediul academic, autorități și mediul economic poate impulsiona dezvoltarea unui ecosistem de inovație și cercetare care creeze un viitor mai bun pentru Timiș și Timișoara.

Prezent la eveniment, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și-a exprimat bucuria că orașul nostru este din nou gazda unui eveniment atât de important, cu invitați de valoare, care vin să consacre renumele de oraș al inovării și al tehnilogiei, atrăgând atenția asupra faptului că dezvoltarea tehnologică trebuie să fie însoțită de valori și principii. În lume au apărut unele curente de gândire îngrijorătoare, iar tehnologia trebuie să susțină adevărul, principiile și valorile.

Prezentările propriu-zise ale spreakerilor au urmat pe parcursul întregii zile, moderate de Adrian Seceleanu, tech editor la Ziarul Financiar, cu participarea directă a publicului, care a putut adresa întrebări invitaților:

Gregory Robinson – unul dintre cei mai respectați lideri din industria aerospațială mondială, cu o carieră de peste trei decenii la NASA, unde a coordonat peste 100 de misiuni științifice. Fostul director al misiunii James Webb Space Telescope, a oferit o lecție memorabilă de leadership și umanitate, povestind cum a salvat cea mai ambițioasă misiune spațială din istoria NASA. Fără retorică, dar cu forță, a vorbit despre încredere, echipe și curajul de a schimba direcția în momente-cheie.

Brendan Barry – CTO Equal1, un vizionar tehnologic care redefinește computația cuantică prin integrarea acesteia în infrastructura existentă bazată pe siliciu. Într-un domeniu dominat de sisteme complexe ce necesită temperaturi extreme, Equal1 a realizat o premieră: un array de 6 qubiți pe un proces CMOS compatibil cu siliciu-germaniu (SiGe), oferind o cale practică de a aduce tehnologia cuantică direct în centrele de date. Cu un stil clar și tehnic fără a fi elitist, el a prezentat pașii concreți prin care Equal1 aduce computația cuantică pe siliciu, integrabilă în centre de date reale. O revoluție discretă, dar ireversibilă.

Dr. Voica Rădescu – cercetător de elită la IBM Quantum și originară din România, una dintre cele mai influente voci în aplicarea tehnologiilor cuantice pentru rezolvarea provocărilor globale. A adus în discuție modul în care cercetarea cuantică aplicată poate contribui direct la modelarea climatică, optimizarea rețelelor energetice și o distribuție mai echitabilă a resurselor. Cu o voce clară și argumente solide, ea a demonstrat că tehnologiile de frontieră, precum cele dezvoltate de IBM, nu sunt viitor îndepărtat, ci prezent activ, prezentând chiar o perspectivă de dezvoltare până în 2033.

Ben Banerjee – voce globală în domeniul investițiilor de impact și al inovării tehnologice, cofondator și Managing Partner al Impact Investing Solutions, unde a mobilizat peste 500 de milioane de dolari pentru afaceri și inițiative sustenabile la nivel global. Viziunea sa a redefinit modul în care investițiile pot genera atât profit, cât și schimbări sociale și de mediu pozitive. La Tech Talks a vorbit despre sustenabilitate ca pilon esențial al oricărui model economic responsabil, oferind o perspectivă globală, dar pragmatică, despre cum investițiile de impact, gândirea pe termen lung și colaborarea între mediul public, privat și academic pot accelera tranziția către o economie etică și funcțională.

Michio Kaku – una dintre cele mai strălucite minți ale științei contemporane. Fizician, autor și profesor emerit la City College of New York, Michio Kaku a transformat conceptele științifice complexe în povești accesibile, inspirând milioane de oameni prin cărțile sale și aparițiile la BBC, CBS și Discovery Channel. Absolvent summa cum laude al Harvard și doctor în fizică la Berkeley, Kaku este astăzi una dintre cele mai respectate voci ale științei moderne, un ambasador al viitorului în care inteligența artificială și computația cuantică se îmbină pentru a redefini societatea. Speakerul central de la Tech Talks a vorbit despre cum inteligența artificială, computerele cuantice și neuroștiințele vor redesena complet economia, medicina, educația, dar și aproape toate celelalte domenii în următoarele două decenii. Publicul a fost electrizat de claritatea cu care a făcut accesibile idei complexe și de optimismul său contagios.

Evenimentul a inclus și un panel central ce a captivat publicul, cu subiecte provocatoare, ce a avut ca invitați pe Sacha Dragic, fondatorul Superbet, un fenomen antreprenorial care a transformat o companie românească într-un jucător global cu operațiuni în 12 țări și centre tehnologice în Croația, Spania și Regatul Unit, Valentin Mureșan, de la Equal-1, absolvent al Universității Politehnica Timișoara și lider recunoscut în ecosistemul tehnologic alRomâniei, una dintre cele mai influente figuri din comunitatea de inovare din Timișoara, cofondator al primului birou de cercetare și dezvoltare Movidius din oraș, care a contribuit la dezvoltarea unora dintre cele mai avansate tehnologii de inteligență artificială, și Gerhard-Paul Diller, crescut în localitatea timișeană Sânandrei, în prezent directorul Centrului Național pentru Cardiopatii Structurale și Congenitale din Münster, un cardiolog de renume mondial recunoscut pentru integrarea tehnologiilor digitale avansate în cercetarea și practica medicală, într-un dialog moderat de nimeni altul decât celebrul Richard Quest, prezentator CNN International, cunoscut pentru stilul său electrizant. Patru puncte de vedere diferite, care au antrenat publicul și au împins discuțiile și înspre zona eticii în dezvoltarea tehnologiei, dar și a responsabilității și curajului de a lua decizii într-un viitor incert.

Participanții la Teck Talks au avut ocazia de a participa la o tombolă cu premii surpriză, dar și de sesiuni foto și de autografe cu speakerii evenimentului.

Ediția 2025 a Tech Talks by UPT nu ar posibilă fără sprijinului partenerilor Linde, Hidroelectrica, Continental, Nokia, ATOS, Newpharma, Flex, Forvia Hella, Nazzuro, BRD, Banca Transilvania, ING, BCR, Cărturești. Parteneri media: Ziarul Financiar, Radio Guerlla, TeleUniversitatea și Știrile Transilvaniei.

Iar dacă ultimele ediții au fost despre tehnologii de avangardă, ediția din 2026 promite să fie cel puțin la același nivel – „Irreplaceable: The Future Needs Humans”.

