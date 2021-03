Tehnologia de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, dezvoltată la Timișoara, dar ignorată de autorități, testată la Universitatea Oxford

Universitatea Oxford a anunțat că testează administrarea serului AstraZeneca sub formă de spray nazal, pe 30 de voluntari. Urmărește să determine dacă în această formă este mai eficient împotriva cazurilor ușoare și dacă va deveni mai atractiv pentru populație.

”Când noi, la OncoGen Timișoara, am folosit această metodă de administrare, ceea ce a urmat a fost o anchetă”, spune doctorul Virgil Păunescu.

Universitatea din Oxford recrutează 30 de voluntari sănătoși, cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani, care vor primi vaccinul printr-un dispozitiv de pulverizare intranazală, iar un sub formă de injecție intramusculară.

“Mulți oameni vor găsi un sistem de livrare intranazal mai atrăgător, ceea ce poate însemna că rata de utilizare a vaccinului în rândul acestor persoane ar fi mai mare”, a spus dr. Sandy Douglas, coordonatorul studiului. Spray-urile nazale au fost utilizate și pentru alte vaccinuri, de exemplu vaccinul antigripal utilizat în școlile din Marea Britanie.

În cadrul demersului, cercetătorii vor examina intensitatea răspunsului sistemului imunitar și vor urmări dacă apar reacții adverse: ”Unii imunologi cred că administrarea vaccinului chiar la locul infecției poate asigura o protecție sporită, în special împotriva transmiterii virusului și a formelor ușoare de boală”, a mai adăugat dr. Douglas.

Tehnologia de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 cu administrare prin picături sau spray nazal a fost propusă de Centrul OncoGen Timișoara încă din ianuarie 2020.

Redăm în continuare, întreaga mărturisire a prof. univ. dr. Virgil Paunescă, făcută vineri, 8 mai, 2020:

”În luna ianuarie a acestui an, am luat hotărârea de a ne implica în dezvoltarea unui vaccin anti-Covid-19.

Ca medic imunolog, aveam în vedere, încă din perioada respectivă, posibilitatea ca epidemia din China să se transforme într-o pandemie cu consecințe medicale și economice deosebit de grave, atât pentru România cât și la nivel mondial.

La centrul OncoGen din Timișoara, dispunem de un colectiv de circa 60 de cercetători foarte bine pregătiți, cu experiență în zona de cercetare- dezvoltare în imunoterapii, respectiv vaccinuri. Dispunem de asemenea și de aparatură performantă la cel mai înalt nivel.

Atunci când epidemia a izbucnit în China, colectivul nostru lucra de aproximativ 4 ani la un tratament avansat în imunoterapia în cancer (un tratament extrem de avansat și recent dezvoltat în SUA), mai exact la vaccinurile personalizate în cancer.

Așa că am beneficiat de un bagaj de cunoștințe precum și de o experiență solidă și am fost în poziția de a putea pregăti ,,design-ul” pentru producerea unui vaccin împotriva Covid-19 într-un timp foarte scurt.

La jumătatea lunii ianuarie aveam deja designul vaccinului.

Am anunțat această realizare pe toate căile. Și, având în vedere miza și potențialul extraordinar pentru populația din România și din Europa, a tehnologiei publicate de noi, mă așteptam ca dialogul cu autoritățile române să decurgă bine.

NU am fost contactați nici până în ziua de astăzi de autoritățile competente ale statului român. Asta în condițiile în care Uniunea Europeană a alocat României circa 1,5 miliarde de euro pentru combaterea epidemiei din țara noastră. Din acești bani, 0 (zero) au fost alocați cercetării românești, și desigur, 0 (zero) pentru dezvoltarea vaccinului de la OncoGen, deși este singurul centru din țară care are în testare un vaccin – lucru confirmat și de prezența noastră pe lista Organizației Mondială a Sănătății (OMS).

Lista, publicată în data de 4 aprilie de OMS pe care este prezent și centrul nostru este în totalitate compusă din liga mare a cercetării mondiale în domeniul vaccinologiei, de institute și companii recunoscute în toată lumea pentru performanța în cercetarea medicală de vârf.

Menționez că centrul OncoGen este un institut ridicat din fonduri europene, un institut de stat, aflat în structura Spitalului Județean din Timișoara iar autoritățile române, nu au doar capacitatea, au și obligația de a susține cercetătorii acestei țări (așa cum, de altfel, fiecare țară din vest își susține proprii cercetători) în așa fel încât să ne atingem cât mai repede obiectivul: dezvoltarea și producerea unui vaccin anti-Covid-19 în România.

Cu toate acestea nu am primit nici măcar un telefon de la autoritățile competente în domeniu, deși suntem singurii care s-au angajat în competiția mondială pentru dezvoltarea unui vaccin cu implicații medicale, sociale, economice și științifice uriașe”.

