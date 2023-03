Tele 8TV – o nouă televiziune regională, la Timișoara

Stelu Iordache nu a rezistat sa ramana in afara presei decat cateva luni, dupa tranzactia prin care licenta TV Europa Nova Timisoara a ajuns la SM Vest Media SRL Timisoara, societate cu un capital de 200 de lei si un singur actionar, Doinita Roman, soacra constructorului Ciprian Milutinovici.

Dupa ce, anul trecut, a pus pe picioare televiziunea online 9TV, de azi, trustul sau media, aflat intr-o permanenta expansiune, s-a imbogatit cu un nou post de televiziune.

Tele 8TV, care va emite semnal in judetele Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara, a primit licenta de la Consiliul National al Audiovizualului si, in cel mai scurt timp, va intra in lista canalelor TV retransmise de cablistii din zona de vest.

Prezent la sedinta CNA unde s-a discutat despre autorizarea noii televiziuni, Stelu Iordache a fost felicitat de sefa audiovizualului din Romania, Monica Gubernat, pentru grila de programe cu care porneste la drum cel mai nou canal TV din vest si tenacitatea cu care se mentine pe piata televiziunilor din Romania.

“In sedinta publica de astazi, Consiliul National al Audiovizualului a aprobat in unanimitate acordarea licentei regionale pentru un nou post TV in zona de vest a tarii. Tele 8TV. Va fi un post de televiziune 8TIM. Felicitari echipei redactionale (care e in plina expansiune). Sa ne vedem mai bine”, a transmis managerul postului, jurnalistul Petre Irimus.

De asemenea, Stelu Iordache a marcat evenimentul in stilul sau bine-cunoscut: „Am obtinut licenta regionala pentru o noua televiziune! Vom fi iarasi ce am fost si mai mult decat atat!”.

Printre emisiunile consacrate ale noului post TV se numara Cer Variabil, realizata de Stelu Iordache, cel mai vechi talk-show din Romania, Bursa afacerilor, realizata de Gigi Ilas, De partea binelui, realizata de Petre Irimus, Drept la tinta, realizata de Cosmin Tinta, Nascuti pentru a evolua, realizata de Stefan Marcu, Liga de Vest, realizata de Stefan Manescu, Radiografii sociale, realizata de Aurel Mihut, Cronici Sportive si Autostar, realizate de Stelian Iordache, Un cantec pentru toti, realizata de Francesca Rif, plus alte cateva emisiuni surpriza aflate in faza de pregatire.

