Telenovela continuă. Polițistul din Timișoara a tăcut în fața procurorilor DNA, la audierea în dosarul “informatoarei” care i-a devenit amantă

Comisarul sef Nicolae Boia, fost inspector sef al IPJ Timis, actualmente seful Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase, s-a prezentat, marti, la DNA Timisoara, pentru a fi audiat in dosarul de santaj, hartuire si abuz in serviciu deschis in urma unei sesizari depuse Iulia Perte, o profesoara de matematica, care spune ca, in ultimii 5 ani, a trait o frumoasa poveste de dragoste cu politistul.

In momentul in care profesoara a dorit sa puna capat acestei relatii extraconjugale, dupa ce a ramas insarcinata si a fost nevoita sa faca avort, Nicolae Boia a explicat oricui ca Iulia Perte a fost doar o biata informatoare, care i-a furnizat dovezi despre actele de coruptie petrecute intr-un liceu din Timisoara.

Revenind la dosarul pe care procurorii DNA il instrumenteaza de zor – audiind, pana in prezent, mai multe persoane care au confirmat faptul ca politistul se impaca greu cu gandul despartirii, recurgand la acte de intimidare pentru recucerirea femeii iubite -, trebuie mentionat efortul avocatului Catalin Dancu, prezent la DNA Timisoara, de a-l scoate din dosar pe confratele sau, Florin Kovacs, sub pretextul ca acesta este martor intr-un dosar deschis de DNA, Structura Centrala.

“Domnul Nicolae Boia s-a prevalat de dreptul la tacere, nu a dorit sa raspunda la intrebarile procurorilor. In schimb, avocatul sau, Catalin Dancu, a incercat sa ma excluda de la audieri, anuntand plin de sine ca a depus si Nicolae Boia o plangere impotriva noastra. Deci, as fi incompatibil ca avocat in dosarul Iuliei Perte.

I-am spus sa citeasca mai bine articolul 88 din Codul de Procedura Penala, pentru ca in dosarul de santaj nu am nicio calitate si nu sunt incompatibil, iar in dosarul lui, cand o sa fiu audiat, voi delega un alt avocat, daca voi fi incompatibil. Era foarte suparat Dancu ca nu m-a putut exclude de la audiere. A venit chiar si avocatul Ionut Pasca sa-l asiste, dar tot degeaba.

L-am si intrebat pe domnul politist Nicu Boia, daca tot nu a dorit sa dea nicio declaratie, de ce l-a mai adus pe maestrul de la Bucuresti. Mi-a zis ca nu-mi raspunde, la care eu am completat, decat in fata Marii Adunari Nationale… Pana la urma, tot am semnat procesul verbal in care Nicolae Boia apare mentionat ca inculpat”, a declarat avocatul Florin Kovacs.

De cealalta parte, seful Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase a confirmat ca a fost la audieri. “Da, azi am fost la audieri, insotit de maestrul Catalin Dancu”.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii