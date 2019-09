Telenovela unei tinere din Moldova sechestrate în Timiș

Familia unei femei din Suceava a sunat de mai multe ori la 112 si a cerut intervenția polițiștilor pentru a o salva pe tânără, care ar fi sechestrată în comuna Racovița, județul Timiș. Pe lângă familie, la poliție a ajuns și un bărbat din Lugoj, concubin al fetei, care susținea aceeași variantă. Tânărul le-a spus polițiștilor că toate actele fetei sunt la el, acasă, și că aceasta ar fi ținută cu forța la o adresă din Drăgoiești, Racovița.

“Ea a stat cu băiatul asta din Lugoj, în concubinaj. A dat un anunț pe OLX, că își caută de lucru și a sunat-o cineva de la Drăgoiești, din Racovița. Și s-a dus acolo să facă mâncare și curățenie și nu s-a mai întors. Ultima dată când am vorbit cu ea, acum vreo patru zile, ne-a spus că e sechestrată și că se poartă urât cu ea, că își bat joc de ea, că nu-i dau să mănânce. Pe urmă nu a mai răspuns la telefon. Noi am sunat și la 112, am fost și la poliția de aici, de la noi, dar ne-au trimis la poliție acolo, la Racovița”, spune cumnatul femeii.

Reprezentanții IPJ Timiș spun că au verificat în mai multe rânduri situația de la Racovița. “Au fost efectuate verificări de către Secția 7 Rurală Lugoj și faptele nu se confirmă”, spune purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș. Femeia nu este ținută împotriva voinței sale la domiciliu unde locuiește. De fapt, tânăra stă în concubinaj cu un alt bărbat și nu vrea să se întoarcă la fostul iubit și nici acasă în Suceava.

