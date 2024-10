Teme în premieră abordate la conferința PneumoClinics TM2024. Proiectul educațional științific reunește peste 200 de specialiști din țară

‘Trăsăturile pulmonare tratabile – abordare de tip comprehensiv în managementul personalizat al bolilor respiratorii’ este titlul celei de-a doua ediție a Școlii PneumoClinics TM 2024, care are loc în aceste zile la Timișoara. Printre temele ce vor fi abordate se numără fibroza și hipertensiunea pulmonară, afectarea pulmonară în bolile reumatice, rolul vaccinării antipneumococice la adulții cu afecțiuni respiratorii cronice, cancerul de plămân, astm, riscul cardiopulmonar în BPOC sau fibroza chistică.

Manifestarea este organizată de Centrul de Cercetare și Inovare în Medicină Personalizată a Bolilor respiratorii UMF Victor Babeș Timișoara și Centrul de Expertiză pentru Boli Pulmonare Rare Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara cu sprijinul Asociației Plămânului.

„Bolile pulmonare sunt în țara noastră o problemă de sănătate publică majoră. De exemplu, BPOC afectează aproape 1 milion de români. Cancerul pulmonar este o afecțiune în creștere în ultimii ani, iar printre cauze sunt fumatul, radonul și poluarea. România continuă să fie pe primul loc în Europa atunci când vorbim de tuberculoză, și asta pentru că, în fiecare an, 10.000 de români sunt diagnosticați cu această afecțiune. Iar exemplele pot continua. Diagnosticarea târzie în cazul multor boli pulmonare este poate principala deficiență a sistemului nostru de sănătate. De aceea, avem nevoie de programe de educare și conștientizare, și nu doar a populației. Printre cei care vin la PneumoClinics sunt și studenți, iar multe dintre subiectele abordate în cadrul acestui proiect educațional îi privesc pe viitorii noștri colegi”, spune prof. dr. Cristian Oancea – medic primar pneumolog, manager Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara – copreședinte Comitet Științific.

„Am reușit să organizăm a doua ediție a acestei conferințe. Avem medici nu doar din România, ci și invitați din Italia, Polonia și Moldova. Este, de altfel, prima ediție la care avem participanți externi. În plus, pe lângă pneumologi, avem și specialiști din reumatologie, chirurgie, oncologie, genetică și, bineînțeles, specialiști în imagistică medicală, fără de care stabilirea unui diagnostic este adesea imposibilă. În plus, ediția din acest an are în premieră și o componentă culturală. În timpul conferinței, va exista și o expoziție de pictură. Operele de artă sunt realizate de câțiva medici rezidenți. Deci, încercăm să combinăm arta cu medicina, și asta pentru că, așa cum spunea unul dintre fondatorii Spitalului John Hopkins din SUA, medicina este o știință a incertitudinii și o artă a probabilității. Fiecare pacient are un „tablou clinic” unic, iar medicul este „artistul” care adaptează știința la particularitățile fiecăruia. În cazul fiecărui act medical, fie că e vorba despre un diagnostic sau tratament, medicul trebuie să combine știința cu capacitatea de a înțelege complexitatea pacientului pe care-l tratează. Aceasta este arta medicinei, acolo unde știința se întâlnește cu compasiunea”, spune prof. dr. Ovidiu Fira-Mlădinescu – medic primar pneumolog – președinte conferință PneumoClinics TM2024, director Centrul de Cercetare și Inovare în Medicină Personalizată a Bolilor respiratorii UMF Victor Babeș Timișoara

Conferința PneumoClincsTM2024 va avea loc în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie în spațiile Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara.

Comentarii

comentarii