Tentativă de fraudă online în numele Companiei de Transport Public din Arad

O tentativă de fraudă online în numele Companiei de Transport Public (CTP) Arad este în derulare pe rețeaua de socializare Facebook, unde este distribuită o reclamă care promite carduri de transport foarte ieftine și în număr limitat, pentru a determina oamenii să completeze un formular prin care și-ar putea dezvălui date personale sau financiare.

Reclama are titlul “Cardul de transport public din Arad”, folosește numele companiei de transport și al Primăriei Arad (inclusiv stema municipiului) și publică fotografii cu tramvaie și autobuze cel mai probabil preluate de pe site-ul CTP, scrie Agerpres. Astfel, se anunță o “oportunitate unică pentru arădeni în cinstea împlinirii a 155-a aniversare a Companiei de Transport Public” și se promite că “la doar 12 lei” se pot achiziționa carduri cu o valabilitate de șase luni care ar putea fi folosite “pe toate tipurile de transport”. Totodată, se anunță că oferta e valabilă până la 30 august și se indică un link pentru accesare. Cei care accesează link-ul sunt trimiși la o pagină unde oferta are alt preț, de 11,75 de lei, și se precizează că “este disponibilă doar pentru 500 de norocoși”. Mai departe, cei interesați sunt invitați să participe la un chestionar, unde ar putea să își ofere date personale sensibile. În plus, pentru a fi credibilă, reclama este însoțită de comentarii ce par a fi plasate de conturi false, în care sunt postate poze cu așa-zisele carduri și mulțumiri din partea celor care le-ar fi achiziționat.

Directorul CTP Arad, Claudiu Godja, a declarat că nu este în desfășurare nicio campanie de vânzare a unor carduri de acest fel și că instituția nu are legătură cu această reclamă.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău, a atras atenția asupra riscurilor de securitate pentru cei care accesează link-ul publicat în reclama de pe rețeaua de socializare. “Primăria Municipiului Arad se disociază de această campanie. Este o tentativă de fraudă în numele instituției noastre și al Companiei de Transport Public Arad, motiv pentru care le recomandăm cetățenilor să nu dea curs invitației de a accesa respectivul link, să nu ofere sub nicio formă informații personale sau financiare, iar în cazul în care primesc astfel de mesaje, să le raporteze imediat la autoritățile competente”, a declarat Ralu Cotrău. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad au precizat că deocamdată nu au fost depuse sesizări de la eventuali păgubiți.

Comentarii

comentarii