Tentativă de intimidare și de amenințare a presei, la Săcălaz!

În ultima vreme, tot mai multe acțiuni de intimidare, de amenințare împotriva libertății de exprimare, fac ”deliciul” politicilor editoriale. Colegi de-ai noștri din alte țări sunt uciși, la noi, există probe clare și dosare penale împotriva unor mafioți care au pus la cale asasinate, amenințări, inclusiv la Timișoara (cazul Boța). Asta nu înseamnă că nu au existat încă din anii 90, apoi, după 2000, ele sunt cunoscute, analizate, arhivare, au locul lor în analizele ce au stat (stau) la baza unor cercetări.

Mai greu de crezut este o acțiune de intimidare într-un loc mai discret, mai rustic, cum este Săcălaz, comună peri-urbană Timișoarei, unde, zilele trecute, a fost comisă o faptă de vandalizare, dar și de violare a proprietății colegei noastre, Lia Lucia Epure, care a avut surpriza sinistră de a-și găsi vineri, dimineața (11 iunie), murdărite ușile de intrare în casă cu…urină, de către cineva care a sărit, în timpul nopții, gardul și a pătruns în curtea casei, apoi pe scări și direct la cele două uși ale casei. Desigur, timișorenii știm că marea parte a proprietarilor caselor din centrul Timișoarei au ieșit din ele după ce, luni și ani de zile, mafia imobiliară de etnie romă murdărea, sistematic, ușile, clanțele cu urină, dar și cu fecale. Urmarea? Mulți ai vândut acestei mafii ordinare, iar mafia a ocupat centrul orașului.

De data aceasta, chiar dacă mesajul este ” Pleacă!”, el nu are legătură cu vreo acaparare imobiliară, nu este cazul. Ce să fie?

”Am scris recent un subiect legat de un conflict iscat în biserica din Săcălaz, în jurul preotului Cosmin Drugan, care a venit în urmă cu doi ani aic,i din sudul țării, vorbește urât cu oamenii, se comportă anti- duhovnicesc, agresiv, a fost anchetat și de Mitropolia Banatului. Urma să fie mutat in Săcălaz, în final s-a luat decizia de a se face o altă parohie, într-un cartier mărginaș, cu o biserică din lemn ce va fi adusă din Maramureș. Conflictul continuă, este rumoare în biserică, toată rânduiala bănățeană este strivită de acest ins care a adunat pe lângă el multe femei care-l ajută…la treburile gospodărești. El a fost numit în text ”înger negru”….Este singura mea suspiciune, că cineva din preajma acestui așa zis preot, căci, iată, nu pot a crede că el, omul păcii (pe hârtie) ar putea fi organizatorul vandalizării și violării spațiului meu privat. Mesajul acesta, numit ” Pleacă!”, așa cum am documentat din mai multe surse are legătură, mereu, cu conflictele. În cazul meu, nu am niciun conflict acolo, avem vecini cumsecade, oameni de omenie, nici nu intră în discuție altceva, decât ura generată de articolul scris de mine, cu toate dezvăluirile, care a tulburat…tulburarea unor nemernici. Acest preot este susținut, din nou, de vicarul Ionel Popescu, marele manipulator al Mitropoliei Banatului, spânul periculos, cum îi spun preoții bănățeni”. Asta spune colega noastră, Lia Lucia Epure.

Libertatea de exprimare este în pericol nu doar prin amenințări directe, ci și prin astfel de fapte mârșave și antisociale.

La această oră, Poliția Săcălaz are deja înregistrată plângerea, avem imaginile cu ”faptele acide” ale derbedeilor, mai sunt și alte surse de identificare, martori și.. altele.

