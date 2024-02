Teodora Lazin, vicepreședinte USR Tineret Timiș, iubita șefului de cabinet al primarului Fritz și funcţionar public în Primăria Timişoara, anchetată de ANI

Teodora Lazin, vicepreședinte USR Tineret Timiș şi iubita lui Dan Reșitnec, șeful de cabinet al primarului Dominic Fritz, este anchetată de Agenţia Naţională de Integritate (ANI), scrie renașterea.ro. În vârstă de 25 de ani, Teodora Lazin a fost angajată inițial la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, fiind apoi transferată, tot în cadrul Primăriei, la Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate UAT. Transferul de la sediul DFMT, situat la Iulius Town, la DGVDP, care are sediul în clădirea Primăriei Timișoara, a adus-o mai aproape de iubitul ei, șeful de cabinet al primarului Timișoarei.

Absolventa Universităţii de Vest din Timișoara, Teodora ar lucrat la DFMT din ianuarie 2022 ca şi consilier asistent. După alegerile interne din USR Timiș, din perioada 31 martie – 2 aprilie 2023, ea a fost aleasă în funcţia de vicepreşedinte a organizaţiei de tineret a partidului. Ca funcționar public, a omis în declarația de interese completată în data de 30 mai 2023 și depusă pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara.

Mai mult, conform renașterea.ro, deşi este funcţionar public, Lazin a participat la acţiuni ale USR de strângere de adeziuni şi înscrieri în partid, în luna iunie a anului trecut, alături de parlamentari precum senatorul Raoul Trifan și deputatul Nicu Fălcoi, înainte de Congresul Național al USR pentru alegerea președintelui partidului.

Conform Agenției Naționale de Integritate: “Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că deținerea calității de funcționar public și exercitarea unei funcții în organele de conducere ale unui partid politic este de natură să genereze o situație de incompatibilitate din perspectiva dispozițiilor art. 98 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, opinăm că prezența activă a funcționarului public la acțiuni cu caracter politic desfășurate de partidul politic din care face parte, cu scopul de a influența opinia publică și de a obține sprijin pentru partid, se încadrează în norma reglementată la art. 98 alin. (2), teza a II-a din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, conform formularului Declarației de interese, declarantul are obligația să menționeze dacă, la data completării declarației, are calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic. Prin urmare, funcționarul public care, la data completării declarației de interese, deține funcția de vicepreședinte al organizației de tineret a unui partid politic, are obligația de a menționa acest aspect în declarația respectivă”, scrie renașterea.ro.

