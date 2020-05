Teofania ca origine și fundament al Bisericii – super-conferință online la Mitropolia Banatului

„Școala Teofania”, aflată la cea de-a cincea conferință online, vă invită , în data de miercuri 27 mai, ora 20.00, să participați la prelegerea părintelui profesor Dragoș Giulea cu titlul:

Ioan 1, 14: „Și noi văzutu-I-am slava” – Teofania ca origine și fundament al Bisericii

Profil de intelectual creștin, format filozofic prin studii legate de ontologia lui Noica, iar teologic sub înrâurirea mitropolitului Alexander Golitzin, părintele Dragoș Giulea reprezintă cea mai frumoasă sinteză între „Școala de la Păltiniș” de generația a doua și „Școala Athonită” a arhimandritului isihast Emilianos Simonopetritul, prin ucenicul acestuia părintele Alexander.

ANDREI-DRAGOS GIULEA s-a născut în 1975. Urmează studii de filozofie, limbi clasice și teologie la Universitatea București, unde este licențiat în filozofie teoretică în 1997. În 2004 își definitivează doctoratul în filozofie la Institutul de Filozofie și Psihologie al Academiei Romane cu teza Teoria procesualității în ontologia lui Constantin Noica. Din 2003 este doctorand in Religious studies (specialitatea patristica) și teaching assistant la Marquette University, SUA. În prezent este profesor de teologie la Concordia University (Canada), dar și preot la Parohia ortodoxă „Sfântul Benedict de Nursia”, una dintre cele 5 parohii ortodoxe din cadrul comunității francofone din Montreal-Quebec din Canada.

Părintele Dragoș Giulea își publică teza de doctorat la editura Humanitas, colecția Academica, în anul 2005, cu titlul Fiinta si proces in ontologia lui Noica. Teza sa de doctorat se inscrie în efortul actualei generații de filozofi de a intelege ontologia lui Noica. In fond, cum insusi autorul ei afirma, nucleul gandirii noiciene poate fi surprins cel mai bine de versul eminescian: „În orice om o lume isi face incercarea“. Acest vers reprezinta forma concentrata a unei viziuni ontologice pe care lucrarea de fata o analizeaza amanuntit.

Viziunea sa teologică despre „Hristologia pre-niceeană în contexte pascale” o putem surprinde prin intermediul operei sale publicate la una dintre cele mai prestigiose edituri din lume, Brill, în anul 2013 cu titlul Pre-Nicene Christology in Paschal Contexts: The Case of the Divine Noetic Anthropos. În mod obișnuit înfățișat ca Miel de sacrificiu, personajul-cheie al narațiunii pascale este aici desemnat ca Kabod (Slavă) ceresc, Imagine divină, Împăratul puterilor, Anthropos-Omul ceresc, Fiul Omului, fiecare dintre aceste nume divine implicând o funcție soteriologică corespunzătoare. Dragoș A. Giulea indică, de asemenea, faptul că vocabularul filosofic grecesc a modificat modul tradițional de a descrie natura acestor realități -informează Mitropolia Banatului.

Plecând de la această Hristologie iconică, pre-niceeană și implicațiile sale soteriologice, părintele profesor Dragoș Giulea va susține prelegerea online cu tema: Ioan 1, 14: „Și noi văzutu-I-am slava” – Teofania ca origine și fundament al Bisericii”.

