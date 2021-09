Teroarea din lunca Timișului. ”Drogații își fac de cap. Ieri au prestat 12 ore! Non stop. Bum! Bum! Bum!”

Fostul viceprimar al Timișoarei, Adrian Orza, spune că de două nopți, în acest weekend, cetățenii care locuiesc aproape de lunca Timișului, zona Șag, sunt terorizați de un zgomot infernal, un fel de party, (o mizerie de gălăgie cu pretenție de muzică) susținut de cei care consumă ”făină”.

Teroarea bașilor s-a întins și pe timpul zilei, chiar de la 9 PM la 9AM, spulberând iremediabil liniștea comunității. Orza a cerut ajutor oamenilor legii! ”A două noapte când un fel de party ascuns prin lunca Timișului ( se vorbește de un nou concept de party, în zone izolate unde se consumă făină, etc) împrăștie o mizerie de gălăgie cu pretenție de muzică. Ore întregi, același ritm de bași terorizează o comunitate întreagă. În mod cert, doar niște drogați pot stă în preajma unor boxe ascultând k… asta de muzică, același ritm de ciocan care bate o nicovală, ore întregi. Am luat legătură cu câțiva agenți din Poliția Română. Au un singur echipaj în toată partea asta de județ. Mi-au promis că vor interveni. Au trecut deja câteva ore. Drogații își fac de cap în continuare. Ieri au prestat de la 9 PM la 9 AM. 12 ore! Non stop. Bum Bum Bum”, explică fostul primar al Timișoarei, acum locuitor al comunei Șag.

