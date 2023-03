The Access Group, lider pe piaţa de software din Regatul Unit, a închiriat 4.220 mp în Iulius Town Timişoara şi planifică dublarea numărului de specialişti IT

The Access Group, premiată de The Sunday Times cu distincţia „Cele mai bune companii pentru care să lucrezi”, pentru trei ani consecutiv, este prezentă, din luna martie, în hub-ul de business din ansamblul mixt Iulius Town Timişoara, dezvoltat de compania IULIUS. În Global Operation Center-ul din United Business Center 0 lucrează peste 400 de specialişti, compania planificând dublarea numărului de profesionişti în domeniul tehnologiei, până la finalul acestui an.

The Access Group este unul dintre cei mai mari furnizori de business management software pentru organizații din Marea Britanie, Irlanda și regiunea Asia Pacific. Compania a închiriat în clădirea United Business Center 0 (UBC 0), din ansamblul mixt Iulius Town, o suprafaţă de 4.220 mp pentru dezvoltarea Global Operation Center-ului din Timişoara. The Access Group este prezent în oraşul din vestul României din anul 2019, după achiziționarea firmei Intelligent Software Systems (ISS), fondată în 2005.

„Suntem deosebit de încântaţi că The Access Group s-a alăturat comunităţii de business din Iulius Town Timişoara. În UBC 0 sunt 30.000 de mp de birouri, cu cele mai moderne dotări, care găzduiesc 15 companii în plină expansiune în România. Suntem convinşi că noua locaţie, mediul de lucru şi facilităţile disponibile în ansamblul mixt vor răspunde tuturor exigenţelor angajaţilor The Access Group”, a declarat Laurenţiu Manea, Office Buildings Manager Iulius Town.

În ultimele şase luni, centrul din Timişoara a avut o evoluţie semnificativă a operaţiunilor datorită competenţelor ridicate de dezvoltare software şi suport tehnic. Compania planifică creşterea numărului de specialişti IT, în acest an, prin programe dedicate absolvenţilor IT şi nu numai. Printre poziţiile pentru care se fac recrutări se numără: Senior.Net Developer, Cash Applications Supervisor, Technical Support Engineer, Senior QA Engineer etc.

„The Access Group, lider pe piaţa de software din UK, îşi va continua dezvoltarea accelerată a operaţiunilor din România pentru a răspunde unei cereri crescute pentru soluţii de dezvoltare şi transformare digitală. Planurile noastre vizează dublarea numărului de profesionişti în domeniul tehnologiei, până la finalul acestui an. România a fost aleasă ca Global Operations Center EMEA, întrucât am dovedit împreună cu unii dintre cei mai talentaţi ingineri software că suntem un punct de referinţă important în inovaţia digitală. Considerăm că locaţia şi facilităţile oferite de clădirea UBC 0 ne oferă cel mai bun mediu pentru a atinge toate obiectivele în următoarele etape de dezvoltare ale Access Global Operation Center România”, a declarat Radu Giju, Managing Director Access Global Operation Center România.

Portofoliul The Access Group include 60.000 de clienți din sectoarele comerciale și non-profit, iar soluțiile inovatoare dezvoltate transformă modul în care este utilizat business management software-ul, oferind fiecărui angajat oportunitatea de a face mai mult. Fondată în 1991, The Access Group are aproximativ 6.000 de angajați şi se dezvoltă rapid, atât organic, cât și prin achiziții.

UBC 0 este cea de-a patra clădire de birouri din ansamblul mixt Iulius Town Timişoara şi a fost inaugurată în toamna anului trecut. Clădirea beneficiază de acces imediat la magazine, restaurante și cafenele tematice, food court, birouri ale instituțiilor publice, grădiniță și școală primară, fitness center, cinema multiplex şi la o grădină urbană.

