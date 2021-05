The Village a dat restart la distracție

În acest weekend a avut loc #TheVillageOpenDoors, prima activitate din acest an a celor de la The Village, care au pus la dispoziție un spațiu imens pentru a dansa și de a alerga în voie, tuturor celor care au dorit să se bucure de natură într-o zi de duminică.

Plecând de la ideea că împreună pot avea o zi de distracție respectând regulile anticovid, cei care au găzduit evenimentul au împărtășit experiența ce amintește de vibe-ul festivalului ElectroRuga, care a avut loc în ultimii ani tot în același loc, împreună cu toți oamenii care au hotărât să-și petreacă timpul alături de cei dragi sau de animalele de companie într-un spațiu cu multă iarbă verde, soare, mâncare gătită la ceaun și muzică pentru întreaga zi.

La Buzad a răsunat muzica peste 8 ore cu ajutorul lui Dudu de la AnonimTm, iar participanții s-au bucurat de mâncare delicioasă și limonadă proaspătă pe tot parcursul zilei. Ca o confirmare că lumea se adaptează, cei prezenți au prezentat dovada vaccinului sau a testului negativ, astfel evenimentul a fost o zi de relaxare și stres free pentru toată lumea.

După ce în ultimul an, Dudu a ținut legătura cu publicul prin ajutorul platformelor online, acesta a declarat că „setul meu a fost un record personal. Pandemia mi-a lăsat multă muzica neîmpărtășită, așa că a fost o ocazie bună să testez câteva piese acum”. Tot el spune că a înțeles că este nevoie de adaptare continuă, inovație și să bucure publicul cu seturi de muzică bună.

„A fost așa fain duminică la The Village”. Așa au spus oamenii a doua zi după petrecere. Toată implicarea voluntarilor din ultimele săptămâni s-a concretizat în zâmbetele și mișcările de dans celor prezenți la eveniment.

„Oameni cântând, dansând, muncind, stând la foc, socializând, cunoscându-se, legând prietenii, oferind și primind suport, apreciere, zâmbete. Multă empatie, susținere, deschidere, autenticitate în tot ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni la The Village.” – transmite Cristian Philipp, inițiatorul proiectului.

Fiind plăcut surprinși de toată mișcarea celor ce s-au implicat în a da viață evenimentului, și emoționați de toate persoanele care s-au bucurat de efortul depus, echipa Village a pregătit deja următorul eveniment ce va avea loc pe 12 Iunie, Picnic la The Village. Organizatorii au multă speranță pentru ce va urma pe parcursul acestui an

