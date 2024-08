The world keeps ending conectează dezastrele personale, istorice și globale, la Meta Spațiu Timișoara

The world keeps ending conectează dezastrele personale, istorice și globale, la Meta...

“În momentul în care a început apocalipsa, lumea se sfârșise deja. S-a sfârșit în fiecare zi timp de un secol sau două. O altă lume, pe cale și ea de a se sfârși, se ivea în locul ei”, spune Franny Choi.

În poemul “The world keeps ending, and the world goes on” din care este inspirat titlul expoziției, Franny Choi conectează dezastrele personale, istorice și globale, reiterând prezența constantă a sfârșiturilor și începuturilor în experiența umană.

La fel ca în poem, expoziția explorează fragilitatea și reziliența lumii, întrezărind un viitor dincolo de amenințările existențiale actuale și reconfigurând harta cognitivă a lumii.

Expoziția The world keeps ending poate fi vizitată de marți până sâmbătă, în intervalul orar 12:00-18:00.

Artiști: 𝐉𝐨𝐬𝐞́𝐩𝐡𝐚 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐭, 𝐌𝐢𝐦𝐢 𝐂𝐢𝐨𝐫𝐚, 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐂𝐨𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐈𝐥𝐢𝐞 𝐃𝐮𝐭̦𝐚̆, 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐧𝐞𝐚, 𝐔𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐆𝐮𝐣𝐮𝐦𝐚𝐧, 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐢𝐧 𝐇𝐚𝐢𝐚𝐬̦, 𝐓𝐡𝐞𝐚 𝐋𝐚𝐳𝐚̆𝐫, 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐢𝐚 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚𝐧

Curator: 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐝𝐢

Expoziția este organizată de Sepale și face parte din proiectul Posthuman City care este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara.

