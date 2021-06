Theatre Cafe – Jazz și teatru pentru caritate, în organizarea Rotaract Club Timișoara Opera, la Iulius Town

Theatre Cafe – Jazz și teatru pentru caritate, ediția a 4-a, are loc, joi 17 iunie 2021, la C House Milano Timișoara de la Iulius Town, începând cu ora 19:30 și este organizat de Rotaract Club Timișoara Opera!

”În ciuda greutăților întâmpinate anul acesta din cauza pandemiei, ne dorim să sărbătorim in 2020, în siguranță, cu aceeași energie pozitivă și cei 6 ani de la înființarea clubului nostru Rotaract Timișoara Opera, în stilul nostru propriu, și anume prin ediția a 4-a a evenimentului caritabil #TheatreCafe”, este mesajul Rotaract Opera.

Theatre Cafe își propune, pentru al 4-lea an consecutiv, să adune într-un cadru restrâns, confortabil, la căldură, iubitorii de muzică și de teatru. Într-o locație din inima Timișoarei, C House Milano Timisoara (la Iulius Town Timisoara), începând cu ora 19:30, veți putea servi cina sau “ceaiul de la ora 7” din meniul gustos al locației, la momentul teatral “Solitudine reinventată” de Ionuț Inoveanu. Apoi, VAL Band vă așteaptă să vă pregatiți de weekend cu un concert de muzica jazz and chill. DJ RaulL Prodan îi va transpune pe cei prezenți în atmosfera din lumea jazzului cu remixuri pe parcursul întregii seri.

Accesul la eveniment se va face pe bază de donație minimă recomandată de 30 lei.

”Încurajăm și donații de jucării, rechizite, căciuli, fulare, dulciuri etc. De ce? Cum spuneam mai sus, ne dorim să ne sărbătorim aniversarea într-un spirit caritabil. Si anul acesta, cu banii și obiectele donate, vom pregăti pachete generoase cu care vom aduce zâmbete pentru copiii de la Centrul din Cornești”, amintesc tinerii de la Rotaract Opera.

Dress code: Cocktail. Având în vedere contextul pandemiei, evenimentul va respecta toate normele de igienă și distanțare socială. Astfel, accesul spectatorilor va fi limitat.

Comentarii

comentarii