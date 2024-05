This side of Paradise, vineri, la Art Encounters Timișoara

Art Encounters organizează vernisajul expoziției „Marius Bercea: This side of Paradise”, în 31 mai de la ora 19.00, la sediul permanent al Fundației Art Encounters din bdul. Take Ionescu 46C (Casa ISHO, etaj 1), Timișoara.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 31 mai –17 august , și va putea fi vizitată de marți până sâmbătă, între orele 12:00 – 18:00, oferind câte un tur ghidat în fiecare sâmbătă de la ora 17:00.

Organizată de Art Encounters și co-finațată de AFCN și Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, având ca partener strategic Banca Transilvania, expoziția curatoriată de Diana Marincu prezintă cel mai cuprinzător solo-show al artistului Marius Bercea în România, reunind la Timișoara peste 40 de picturi și desene realizate în ultimii 15 ani la Cluj-Napoca și California.

Link event: https://www.facebook.com/events/461538636326206/

Expoziția „Marius Bercea: This Side of Paradise” este organizată de către Fundația Art Encounters și co-finanțată de AFCN și Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara. Un eveniment posibil și datorită parteneriatului strategic cu Banca Transilvania, partenerilor ISHO, Cramele Recaș, Volvo Autocardo, și a partenerilor media, Radio Romania Cultural, RFI România, The Institute, Zeppelin, Revista Arta.

Comentarii

comentarii