Țigan țăndări – sâmbătă, la fundația Timișoara 89. Veniți…!

Sâmbătă 16 aprilie, de la ora 13.30, va avea loc, la fundația Timișoara 89, strada Martir Gogu Opre nr. 24, lansarea explozibilului volumul “Țigan țăndări”, autor Valeriu Nicolae.

Valeriu Nicolae vine sâmbătă, 16 aprilie, la Timișoara cu cartea sa, “Țigan țăndări”. Dacă vreți să aveți cartea cu autograf și să auziți câteva povești despre ea, sunteți așteptați, sâmbătă de la 13.30, la fundația Timișoara ’89.

Donațiile pentru carte vor ajuta la construirea grădiniței bune, dedicată copiii preșcolari sprijiniți de Asociația Casa Bună, al cărei fondator este Valeriu Nicolae.

“Am pus în cartea asta cam tot ceea ce am eu mai bun. E și despre copilăria mea ca o minune dar și despre adulți țăndări. Am râs mult când am scris-o dar are și părți complicate și deloc confortabile. Am povestit lucruri pe care nu am mai îndrăznit să le povestesc vreodată. Sunt în ea câteva bucăți țepene și cel mai probabil prea crude din mine.

Cel mai frică mi-a fost după ce am tipărit cartea. Mi-a fost teamă de tine, cel sau cea care o citește. Nu de alta dar țăndările din mine nu sunt deloc șlefuite. Mi-a fost frică deși nu sunt deloc obișnuit cu frica. Încă îmi mai este. Dar mult, mult mai puțin decât mi-a fost.”

