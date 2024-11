Timișoara a găzduit Festivalul Internațional de Funambulism, prima ediție, în această toamnă, unde Bega a devenit scenă de mari dimensiuni. Capitala Echilibrului a adus împreună artiști locali și internaționali pe malul apei are s-a transformat într-o lume de poveste, prin fire și structura de echilibru de 5,30m înălțime, între Parcul Alpinet și Parcul Catedralei. Timișoreni și turiști au avut parte de o experiență uimitoare în care au descoperit povestea Begăi prin ochii lui Ageb, zâna firului de apă, și au pozat echilibriștii plutind pe fir în cele două zile de eveniment.

Artistul de renume mondial Laurence Trembley-Vu din Canada a fost invitatul special, acesta fiind medaliat pentru măiestria sa pe firul de echilibru la festivalul de circ din Paris ”Cirque de Demain”. El a ghidat un master-class de 5 zile pentru artiști internaționali și funambuliști locali și a fost implicat în creația spectacolului de mari dimensiuni ”Poveștile lui Ageb”, inspirat din istoria Canalului Bega. Reprezentația sa pe fir, singurul funambulist care a fost fără linie de siguranță, a încheiat evenimentul.

”S-a creat un univers al echilibrului aici la festival, noi toți am simți și suntem recunoscători că am trăit asta împreună. Revin cu siguranță anul viitor, este singurul festival de funambulism din lume, în plus aici este o bogăție artistică foarte valoroasă. M-am îndrăgostit de Timișoara, o să îmi lipsească spiritul magic și mâncarea românească.”

Laurence Trembley-Vu

Tema din acest an: ”Firul Apei / Firul Vieții” a fost sursă de inspirație pentru artiști locali. Daniela Epure – artizană a firelor de ață, care a creat două decoruri a câte 13m fiecare, din macrame și ață, care au fost suspendate deasupra publicului. Dan Ungureanu a ilustrat personajul Ageb – zâna apei, ea fiind imaginea festivalului, iar Andrei Ursu a scris 5 povestiri – ”Poveștile lui Ageb”, pornind de la istoria Begăi.

În prima seară 13 funambuliști au înfruntat frica și au traversat pentru prima dată deasupra apei, la înălțime de 5,30m. Publicul a fost alături de ei, cu încurajări și aplauze pe tot parcursul reprezentației. Concertul lui Beck Corlan a completat atmosfera emoționantă, mesajul transmis fiind ”fiecare avem forța de a ne ghida propriul fir interior și totul este posibil atâta timp cât vrem cu adevărat”. Grupul ”Community Crew” a fost constituit din 20 de persoane care s-au antrenat la Nord-Art Tm, ghidate de către profesorii Școlii de circ din Timișoara. Dintre acești, 2 persoane din Franța, 2 din Serbia și 7 din Timișoara au urcat deasupra apei. Cea mai tânără curajoasă care a pășit peste Bega este Dara – 6 ani. Seara s-a încheiat pe versurile lui Maria Dragomirescu, poetă din Timișoara, care a recitat poeziile ”Multă vorbire” și ”Frica” pe traversarea în pas încrucișat a lui Imi și Uca de la Școala de circ.

A doua reprezentație a fost spectacolul unic de echilibru, muzică și lumină, creat de către artiștii reuniți în jurul istoriei Canalului Bega, prin ”Poveștile lui Ageb”. Procesul de creație a fost coordonat de către Școala de circ din Timișoara și Circ Discret, companie locală de circ contemporan. Spectacolul a strâns doar în ultima seară în jur de 1000 de oameni pe cele două maluri. Șase artiști din Franța, Italia, Brazilia, Germania, Canada și S.U.A., alături de cinci funambuliști experimentați din Timișoara, au creat coregrafii și traversări împreună, tablouri care au invocat momente din istoria orașului. Vocea lui Ageb, actrița Ana-Maria Ursu, a spus povestea orașului văzută prin ochii apei, pe muzica de trompetă a lui Petre Ionuțescu, care a concertat în mijlocul apei, pe barcă.

”Timișorenii apreciază spectacolele de mari dimensiuni dedicate publicului de toate vârstele care aduc împreună diferite forme de expresie, cu atât mai mult când pun în evidență moștenirea orașului. Suntem entuziasmați de ecourile acestui festival și este o bucurie să creăm experiențe ale culturii vii, contemporane, în orașul nostru, cu artiști și oameni din comunitate. Responsabilitatea este enormă, siguranța oamenilor fiind cel mai important aspect, am reușit ca totul să fie în echilibru.”

Imre Nagy – co-fondator și coordonator tehnic al festivalului

”Mulțumim tuturor partenerilor și instituțiilor care sprijină festivalul și au colaborat cu noi. Administrația Canalului Bega, Portul Bega, STPT, Primăria Timișoara au avut încredere, iar acest sprijin al actorilor publici ne permite să dezvoltăm ceva nemaivăzut în România, un act de creație de mari dimensiuni produs în orașul nostru. Asta este dovada impactului pe care anul 2023 l-a avut în comunitate. Rolul nostru, al actorilor culturali, este să hrănim cu creativitate și forță această moștenire și să menținem flacăra vie.”

Raluca Nagy – co-fondator și coordonator proiect

Experiențele în echilibru continuă la Timișoara în acest weekend, Sâmbătă 9 noiembrie 13:00 – 16.00 și Duminică 10 noiembrie 14.00 – 16.00, la parcul de funambulism de la Nord-Art Timișoara (zona Lipovei). Pregătim traversarea pe fir deasupra apei din 2025.

