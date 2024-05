Timișoara a găzduit un spectaculos concurs de echitație, singurul din județ sub egida Federației Ecvestre Române – foto

Timișoara a găzduit un spectaculos concurs de echitație, singurul din județ sub...

Clubul Sportiv Cantemir din Timișoara a organizat în acest weekend singura competiție din județul Timiș care se desfășoară sub egida Federației Ecvestre Române. Evenimentul Autoclass Jumping Derby Timișoara de la baza Clubului Sportiv Cantemir face parte din calendarul oficial al Federației Ecvestre Române. Este singurul concurs din acest an din județul Timiș care se desfășoară sub egida federației.

“Este prima dată când CS Cantemir organizează o competiție ecvestră. Ne bucură foarte mult că în această zonă apar noi organizatori. Politica Federației Ecvestre Române este să dezvolte competiții ecvestre peste tot. Este doar un început și vrem să aducem publicului larg conștientizarea faptul că există acest sport, frumusețea lui și beneficiile asupra copiilor”, a spus Marilena Mladin, președintele Federației Ecvestre Române.

Competiția ecvestră a oferit, în ziua de duminică, o probă spectaculoasă, care are loc în premieră în Timișoara. Este vorba de un “derby-jumping”. Această probă combină obstacolele normale de sărituri cu obstacole naturale de sărituri în câmp.

Primul loc la proba de “derby-jumping” a fost ocupat de Simon Blanca – cu calul Cartell, urmată de Cataltepe Melek – cu calul Verden Blue, Mihai Bădoi, cu calul Brizoc și Andreea Constantinescu – cu calul New Liberty.

