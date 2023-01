Timișoara are nevoie de o nouă cadastrare a orașului. Ultima e din 1954

Timișoara are nevoie de o nouă cadastrare a orașului. Ultima e din...

Timișoara are nevoie ca de aer de o nouă cadastrare. Nu există în prezent o evidență clară a imobilelor și terenurilor, ultima dată cadastrarea s-a efectuat în capitala Banatului în 1954. Viceprimarul Cosmin Tabără cere de doi ani realizarea operațiunii, dar efortul este unul imens, este vorba de milioane de euro.

Terenuri care nu se potrivesc cu actele, imobile care există în realitate, dar nu și în acte, imobile în acte care nu mai există, situații ale imobilelor inexistente, toate aceste probleme afectează activitatea Primăriei Timișoara. De ce? Pentru că nu există o cadastrare a teritoriului Timișoarei.

Viceprimarul Cosmin Tabără spune că cere rezolvarea problemei de la preluarea mandatului, dar că până acum nu a avut succes. E drept, amploarea acțiunii este una imensă și ar necesita milioane de euro.

În aceste condiții, Tabără spune că a gândit includerea în buget cel puțin pentru o parte din oraș, măcar a unui cvartal, pentru ca acesta să devină model pentru a putea fi replicat pentru restul orașului.

”Ultima cadastrare este din 1954. Ca și efecte a acestei situații pot aminti existența de imobile de care nu știm, imobile care nu sunt evaluate la valoarea lor reală, stabilirea limitelor orașului cu alte localități. Am avea o situație clară a tot ce e teren și clădiri. Am pus la buget de doi ani de zile o finanțare pentru cadastrare, dar nu a fost inclusă, am încercat ideea de a împărți pe cvartale, să facem un model de cadastrare să vedem ce înseamnă. Începem de pe extravilan. Este o acțiune de mari dimensiuni, de fapt vorbim de milioane de euro”, a declarat Tabără.

O cadastrare de calitate, pe baze reale, ar aduce și beneficii primăriei, la bugetul acesteia s-ar aduna mai mulți bani din impozite stabilite pe baze reale.

În strânsă legătură cu cadastrarea este și emiterea noului PUG. Cu ultimele avize obținute, acesta ar putea fi supus votului consilierilor locali în următoarele luni.

