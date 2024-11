Timișoara, batjocorită de ”măturătorul” Brantner

Orașul este murdar. Nu doar frunzele în culorile lor superbe, căzute pe străzi și trotuare, ce rămân nemăturate cu săptămânile, dar praful, străzile nespălate, totul reprezintă sursa unor îmbolnăviri grave. Fritz? Are el vreo problemă? Nu, nu are. Nu-i pasă. Are în schimb o colaborare excelentă cu fostul primar de Mehedinți, mai exact al orașului Turnu-Severin, cel care a fugit să-și spele imaginea de ”primarul ”fifti – fifti”, pe care și-a făcut-o în ochii presei locale de acolo, și care este directorul firmei BRANTNER, angajată pentru curățenia orașului. Firma nu are destui angajați. Asta nu are trebui să fie o scuză pentru murdăria din orașul de ”cinci stele”. Iar cei pe care îi are, la ora 9 fix, au…”pauză de masă”. Un grup de cinci – șase, chiar dacă ne este adesea milă de ei, se odihnesc în ”pauza de masă”. Le spui: ”Nu este ora mesei, de ce spuneți așa?”. Păi… era pauza de cafea! Halal!

Nu mai contează, ei sunt niște oameni care muncesc în frig și în praf, dar nu este nimeni care să-i coordoneze? Să-i susțină?

Nu, pentru că ”domnii” de la Brantner au alergie la frig!

