Timișoara, din nou, în frig

Nu sunt și nici nu mi-aș dori să fiu vreun ”Busu” al meteorologiei, nu știu prognoze, și deja căutarea rezultatelor pe ”Vremea”, indiferent de sateliții ce captează datele, devine obositoare, dar am percepții sensibile și știu clar: este foarte frig noaptea. După normele și recomandările specialiștilor din domeniu, dacă trei zile consecutiv, temperaturile nocturne sunt sub 10 grade, se difuzează agentul termic. Ele sunt de o săptămână deja sub cinci grade, și la Timișoara, primăria, Colterm-ul, prin ”marii specialiști” au demarat programul cunoscut: cum să ne batem joc de timișoreni? Școlile, spitalele, consumatorii casnici, un total de 52 000 de abonați ai COLTRERM, în urma ieșirii din rețea a peste 3000 de abonați (cu mulți ce s-au debranșat ilegal, fără acordul COLTERM, declarând doar consum zero), o luăm de la capăt. De la capătul minciunilor, al manipulărilor, al ”broderiilor” de orice fel, insensibili la sănătatea populației, aceiași ”șefi” ai Primăriei Timișoara joacă dezmățul îmbolnăvirilor pe spinarea celor care i-au adus la putere. Eroarea publică prin care au ajuns la putere, similară cu cele prin care mulți dictatori ai lumii au ajuns la putere (despre comparații, în alte ediții), va fi corectată curând. Plângerile penale la DNA, lipsa scrupulelor, aroganța, toate vor fi plătite cu vârf și îndesat de ”actorii scenei politice” din Timișoara. Aș fi crezut că după experiența de anul trecut, după toată ura pe care și-au găsit-o din partea timișorenilor, Fritz și restul ar fi putut reconsidera situația, ar mai fi avut o șansă de recuperare a încrederii, după atâta supărare. Dar nu le pasă. Ar fi cazul unei analize profunde, pe structura comportamentală, dar și pe cea psiho-somatică, specialiștii ar putea genera niște sfaturi, câteva idei, pentru ca timișorenii să aibă curajul și demnitatea unui afront public.

Toate trăirile au de suferit atunci când temperatura nu permite echilibrul corpului în starea provocată de răul din afară. Știu, domnii aceștia se consolează cu ideea că aproape de noi este un război, că teama de război o să ne facă ”mici și sfioși”, că nu o să ne mai pese de frig, dar se înșală amarnic. Tocmai pentru că nu au trăit Revoluția de la Timișoara. Tocmai pentru că nu cunosc istoria Timișoarei, pentru că nu ne cunosc mecanismele motivante pentru multe acțiuni. Sau se bazează pe recensământul ce arată că am fi doar 200 000 de timișoreni, restul de 120 000 cu domicilii în alte județe, mai ales din sudul țării, care, din păcate, habar nu au de spiritul Timișoarei. Și nici nu vor să aibă. O altă parte este în zonele periurbane. Cam atât. Habar nu au că la revoluție, populația era mult mai redusă, dar mișcările au fost zdrobitoare.

În Rusia, oamenii au ieșit în stradă, nu le pasă de dictatură (ce dictatură!), se luptă pentru drepturile lor. Și în cazul nostru, este vorba tot despre dreptul la viață. Constituția României vorbește clar despre obligațiile statului, prin reprezentanții săi, la susținerea sănătății populației. În curând, spitalele vor fi pline. Mulți copii sunt deja bolnavi, gripe groaznice deja duc la numeroase internări în rândul copiilor. Cum sună asta?

Sau nu mai căutăm analiza sunetelor, la ce folos, ei, cei care cred că ar conduce acest oraș, au deja propriile sunete? Ce să facă? Nu mai pot asculta vocile… timișorenilor!

