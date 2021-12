Timișoara. Era Zero. Zero Accidente. Zero Emisii

Fundația Comunitară Timișoara, în parteneriat cu ZF, organizează evenimentul de lansare Fondul Era Zero. Zero Accidente. Zero Emisii, programat marți, 14 decembrie 2021, ora 17:00, la FABER, Splaiul Peneș Curcanul 4-5, Timișoara.

Fondul Era Zero va fi un nou program de finanțare al Fundației Comunitare Timișoara realizat în parteneriat cu ZF și are drept scop identificarea provocărilor locale în domeniul mobilității urbane și găsirea unor noi soluții pe două direcții principale: zero accidente, zero emisii.

Printre prezentatori confirmați la eveniment: Violeta Mihalache de la Urban Survey / Rețeaua Civinet care va prezenta pe scurt Misiunea „Orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei”. Silvia Fierăscu de la Universitatea de Vest Timișoara, specialist „Data Science”. Razvan Patrascu de la Brasov, va prezenta experienta Laboratorului de mobilitate urbana Brasov

