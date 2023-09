Timișoara este în top trei orașe din punct de vedere al contribuției la dezvoltarea industriei serviciilor pentru afaceri

Impactului economiei și al tendințelor globale actuale asupra industriei serviciilor pentru afaceri este evenimentul organizat astăzi de ABSL România (Asociația Business Service Leaders) la Timișoara, la care au participat specialiști din industrie.

Costul și disponibilitatea forței de muncă rămân provocatoare și în acest an, inducând o mobilitate între angajatori. Din acest motiv, multe companii din industrie și-au regândit modelul de business, către unul mai sustenabil care să nu se mai bazeze doar pe creșterea numărului de angajați, ci pe productivitatea ridicată a acestora. Implementarea instrumente de tehnologie avansata, optimizarea proceselor și orientarea către servicii cu valoare adăugată mai mare sunt noile pârghii vizate de industria serviciilor pentru afaceri.

„Faptul că avem încă un procent mare de studenți la facultăți cu profil de inginerie și matematică ne face sa ne uitam cu optimism la viitor avand in vedere ca analiza de date si A.I-ul incepe sa joace un rol din ce in ce mai mare in industria noastra. Estimăm o creștere de 10-15% a numărului de angajați până în 2025. Timișoara este astăzi în top trei orașe din punct de vedere al contribuției la dezvoltarea industriei serviciilor pentru afaceri” explică Ciprian Dan, Președinte ABSL.

Centrele de excelență dezvoltate în ultimii doi ani vin cu o expertiză solidă în domenii precum IT, finanțe și contabilitate, achiziții și fac ca România să fie încă o destinație preferată pentru servicii cu valoare adăugată mare. Timișoara este unul dintre principalele orașe în care industria este dezvoltată, Bucurestiul se afla pe primul loc, urmat de Cluj si apoi Timisoara la egalitate cu Iasiul.

Gradul de complexitate al proceselor, cel puțin pentru top trei servicii, crește de la an la an. De aceea este nevoie de angajați cu competențe tehnice crescute, comparativ cu ponderea angajaților fără experiență care era destul de mare în urmă cu 3-5 ani. Alte aspecte importante pentru cei care doresc să lucreze în industria serviciilor pentru afaceri sunt competențele digitale și nu în ultimul rând, limbile străine.

„Industria serviciilor externalizate este în top 3 industrii cu cele mai mari creșterilor salariale din România. Salariul mediu brut pentru un angajat din Timșoara care lucreză în această industrie este de 9440 de lei, comparativ cu salariul mediu brut în industria IT, care la nivel local este de 17645 lei. În Timișoara salariile din industria serviciilor pentru afaceri au avut o creștere medie de 9,4%”, explică Monica Biota, partener PWC.

Beneficiile sunt de asemenea un aspect important luat în calcul de către salariați. Astfel, 7 din 10 salariați primesc aceste beneficii, cele mai apeciate fiind abonamentele medicale sau asigurarea medicală.

“Conform datelor noastre, 90% dintre angajații companiilor listate în “Top 10 cei mai mari angajatori din industria de outsourcing”, beneficiază de abonamente medicale de la angajator. Companiile oferă abonamente medicale din ce în ce mai complexe, care acoperă până la 85% din nevoile medicale ale angajaților ” spune Ana – Maria Giulusan, Director Regional Divizia de Abonamente, Rețeaua Regina Maria.

România trebuie să rămână competitivă în plan regional și mondial în industria serviciilor pentru afaceri.

„Competitivitatea României pe piața serviciilor de afaceri este influențată de mulți factori printre care performanța sistemului educațional, numărul mare al vorbitorilor de limbi străine, cunoștințele IT, politicile fiscale, costul traiului zilnic, costul forței de muncă etc. Toate acestea converg într-un singur punct: resursa umană, pe care daca o pierdem acest sector nu se va putea dezvolta. Creșterea profesioniștilor din aceasta industrie și menținerea lor în România reprezintă garanția viitorului nostru. Sunt convins că din acest motiv acestea sunt prioritare atât pentru companiile din sector, cât și pentru cei care influențează politicile economice în egală măsură ” spune Cătălin Iorgulescu, Vice-Președinte ABSL

Sectorul serviciilor pentru afaceri continuă să crească la nivel global cu o medie de 6% în ultimii doi ani. După Asia, unde se concentrează aproximativ 45% din numărul total de companii, Europa Centrală și de Est ocupă locul doi în lume din punct de vedere al regiunilor în care această industrie este dezvoltată, cu aproximativ 31% dintre companii. România ocupă locul 6 în lume, în topul țărilor care activează în această industrie și locul 2 în Europa, după Polonia. În prezent numărul de angajați din industria noastră este mai mare de 180000.

