Timișoara, Europa Wonderland sau o dezbatere critică a identității Uniunii Europene

Timișoara – O călătorie în Europa Wonderland – expoziția de artă contemporană din clădirea garnizoanei dezbate critic identitatea europeană, granițele, cetățenia și puterea și va fi deschisă până în 13 noiembrie, din cauza COVID19.

Europa este the land of wonder, tărâmul întrebărilor, al căutărilor, o realitate concretă și în același timp o utopie socio-politică.

Spațiul Garnizoanei Timișoara, o clădire cu o istorie semnificativă, găzduiește încă din luna octombrie, expoziția Europa Wonderland – un proiect de artă contemporană, produs de Asociația Culturală Contrasens, ce a adus împreună 20 de artiști naționali și internaționali, care filtrează și dezbat critic prin lucrările lor legitimitatea unei Europe unite și dinamica lumii actuale.

Gândite inițial ca două expoziții separate, Europa Wonderland și Body Space: Citizenship and Territories, dezbat aceleași problematici și nu reprezintă entități diferite, aflându-se, de fapt, într-o fuziune, devenind un singur discurs. Olivia Nițiș și Dana Sarmeș, curatoarele celor două expoziții, au decis să integreze și să combine lucrările astfel încât să devină un proiect care să fie citit ca un manifest despre norme și transgresarea granițelor.

Europa Wonderland este un spațiu de căutare, cercetare, interogare, un spațiu de identificare a instrumentelor prin care cetățenii pot ajunge la forme de solidaritate, parteneriat, empatie și stabilitate. (Olivia Nițiș, curator).

Body Space: Citizenship and Territories este despre libertate și limitare, unde una o determină pe cealaltă, sau cum ar spune Gabriel Liiceanu “libertatea nu are sens decât în condiţiile existenţei limite” (Liiceanu, Despre limită, 1994). Această dublă determinare, atât teoretică cât și cauzală, permite și creează premisa unui metadiscurs despre identitate și reprezintă în acest sens un contra-discurs la această efectivitate și eficacitate socială a sistemelor. (Dana Sarmeș, curator)

Expoziția are intrarea liberă și mai poate fi vizitată până în 13 noiembrie, la Comenduirea Garnizoanei Timișoara, din Piața Libertății, de marți până duminică, între 14.00 – 20.00, în baza unei programări aici: http://www.accontrasens.ro/portfolio/europa-wonderland-bodyspace/

Mai multe detalii despre expoziție pot fi urmărite pe pagina de facebook Asociatia Culturala Contrasens.

Accesul se face ținând cont de situația curentă și cu respectarea tuturor normelor în vigoare privind distanțarea fizică și pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Cei 20 de artiști din expoziție, care au pus sub semnul întrebării semnificațiile identității europene și care discută nevoile și așteptările cetățeniei europene, sunt: Cătălin Burcea, Cosmin Haiaș, Decebal Scriba, Delia Popa, Matei Bejenaru, Valeriu Șchiau, Zoița (Delia Călinescu), Ana Hoffner ex-Prvulovic* (AUT), Andreea Cioară (RO), Ardan Özmenoğlu (TU), Ciprian Homorodean (RO), Claudiu Cobilanschi (RO), Elana Katz (DE/USA), Mălina Moncea (RO), Renée Renard (RO), Sandra Sterle (HR), Sarah Daria Muscalu (RO), Sorin Oncu (RO), Veronique Sapin (FR), Xenophon Sachinis (GR). Aceștia sunt atenți la fenomenele socio-politice actuale, filtrează și dezbat critic dinamica lumii actuale și propun totodată noi soluții de abordare artistică mizând, în momente complicate economic și cultural, pe producția artistică, dar și pe cercetare și dialog.

Expoziția Europa Wonderland este organizată de Asociația Culturală Contrasens din Timișoara.

Proiect co-finanțat de AFCN, Consiliul Județean Timiș și realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara. Proiectul face parte din Programul Cultural pentru 2020 – Timișoara Capitală Culturală Europeană. Parteneri: Constructim, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, Experimental Project, Fundația Art Encounters.

