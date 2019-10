Timișoara Fire Festival 2019, vineri și sâmbătă, în piața Sfântul Gheorghe

Timp de două zile, vineri și sâmbătă, între 4 -6 octombrie, în fiecare seară, în cadrul marelui eveniment Timișoara Fire Festival 2019, în Piața Sfântul Gheorghe, se vor oferi gratuit reprezentații incendiare, care vor face cunoscută aceasta arta publicului larg, și care vor promova și reuni oameni de pe întreg continentul european.



Timișoara Fire Festival s-a născut din dorința de a aduce laolaltă artiști care se dedică acestei arte a jongleriei cu foc, cat și pentru a oferi tuturor o experiență unică, în cadrul unui festival în care aceștia să își expună munca sub forma unor spectacole impresionante de lumini și adrenalina.

Proiectul își propune ca, an de an, să adune la un loc trupe de artiști din țară și străinătate, pentru a se reuni la Timișoara, în vederea unui schimb de experiențe, metode și modalități de perfecționare în domeniu, prin intermediul trainingurilor și conferințelor susținute de traineri specializați, urmând ca, după lăsarea întunericului, sa ofere spectacole pentru publicul larg din Timișoara și nu numai.



Programul spectacolelor va fi după cum urmează:





VINERI:

20:00 – Flamestorm (Bucuresti) – Flamestorm!

20:20 – Deep6 Project (Timișoara) – Amore Aeternum

20:40 – Drum’n’Fire (București) – The Lost Jade

21:15 – Amaris Agni (Timișoara)

21:45-23:00 – Freestyle



SAMBATA

20:00 – Cora & Teo (Timișoara) – Fireflies

20:20 – Pyralis Homa (Timișoara) – From Cradle to Grave Together

20:45 – Oana si Alex (București) – Journey to Unity

21:00 – Crossfire (Timișoara) – Alter Ego

21:20 – Deep6 Project (Timișoara) – 2350

21:45 – Efreet Light & Fire Show + Impyro (Cluj Napoca + Chișinău, Moldova) – CIrcus Noir

22:15-23:00 – Freestyle

Comentarii

comentarii