Timișoara lipsește de la un important eveniment de promovare a Capitalelor Europene ale Culturii. Ben Oni Ardelean dă vina pe primărie, primăria spune că nu a fost invitată

În acest weekend, la Dubai, are loc cel mai mare salon expozițional din lume. În cadrul pavilionului italian, sub egida Comisiei Europene, a fost organizată și o dezbatere la care au participat reprezentanții a opt viitoare Capitale Europene ale Culturii. Însă nu și ai Timișoarei. Ben Oni Ardelean, deputat liberal de Timiș, dă vina pe administrația Fritz pentru lipsa reprezentării în cadrul evenimentului. Reprezentanții primăriei și ai asociației spun, însă, că nu au primit o astfel de invitație.

„Distruge, dezbină, oprește orașul în loc și plângi cu lacrimi false pe Facebook- pe scurt, activitatea administrației Fritz, la un an de mandat. În acest weekend, în Dubai, la cel mai mare salon expozițional din lume, are loc, sub patronajul Comisiei Europene, «The European Capitals of Culture at the Italian Pavilion of Expo 2020 Dubai». O ocazie excelentă pentru promovarea orașului, a proiectului câștigat cu multă trudă și aruncat la coșul de gunoi de către actuala administrație, pentru consolidarea de noi parteneriate și relații cu factori importanți de pe scena politică, administrativă și antreprenorială a lumii. M-am documentat bine înainte, iar dintre toate viitoarele capitale europene ale culturii, doar un singur primar a refuzat invitația de participare a orașului său la conferințele tematice. Ghiciți cine…”, scrie liberalul într-o postare pe Facebook.

Bogdan Marta, consilierul personal al primarului Dominic Fritz, în schimb, ne-a spus: „Primăria Municipiului Timișoara nu a primit o astfel de invitație”. Nici Asociația Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii nu a primit invitația despre care vorbește deputatul. „Cutuma este să fie trimisă o invitație oficială. De obicei, se trimite o invitație oficială fie direct, fie către primărie. Am fost în contact cu reprezentanții Matera 2019, am primit o simplă informare (neoficială – n.r.). Asta se întâmpla în iulie, când nu aveam bugetul aprobat, tocmai ce preluase primăria proiectul. Le-am spus colegilor să vedem cu va evolua situația, să urmărim dacă va veni înspre noi. Colega director de operațiuni m-a informat că să se afla în contact și că mă va înștiința. Nu am mai primit nicio altă informare (sau invitație – n.r.) de atunci”, ne-a spus Simona Neumann, director executiv al asociației.

La dezbaterea dedicată Capitalelor Europene ale Culturii sunt reprezentate, potrivit site-ului dedicat evenimentului, opt orașe: Esch 2022 (Luxembourg), Novi Sad 2022 (Serbia), Kaunas 2022 (Lithuania), Veszprém-Balaton 2023 (Hungary), Eleusis 2023 (Greece), Nova Gorica/Gorizia 2025 (Slovenia), Oulu 2026 (Finland), și Matera 2019. Aceasta din urmă este, de altfel, capitala care și-a asumat organizarea evenimentului în cadrul pavilionului italian. Dintre capitalele deja desemnate, nu lipsește doar Timișoara, ci și cele din 2024: Bad Ischl (Austria), Tartu (Estonia) și Bodø (Norvegia).

În plus, distinct de dezbaterea organizată în cadrul pavilionului italian, Timișoara ar fi putut, teoretic, să fie prezentată și în cadrul pavilionului României. Practic, organizarea acestuia fost oricum dată peste cap de întârzieri la livrarea anumitor materiale. S-a mers până la urmă pe ideea unui pavilion „standard”, conform unui reportaj al adevărul.ro, având ca temă „New Nature: a delicate balance between nature and technology” (Noua Natură – echilibru delicat între natură și tehnologie).

