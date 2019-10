Timişoara mai are străzi private

Pare o anomalie, dar este realitate. În Timişoara mai sunt străzi private, iar acest lucru poate avea urmări neplăcute fie locuitorilor din zonă, vitregiţi de drumuri/trotuare civilizate, fie unor proiecte şi investiţii care se împiedică, uneori ani de zile, de câte o palmă de pământ care aparţine altcuiva.

Primarul Nicolae Robu a sesizat acest aspect şi a anunţat că va pregăti bani în bugetul de anul viitor pentru exproprieri. El nu a precizat nici numărul sau numele străzilor respective, nici suma estimată în acest scop.

“Avem câteva străzi private, deşi cetăţenii din zone îmi trimit poze cu gropile şi hârtoapele de acolo, pentru că nimeni nu a intervenit să le îngrijească, de 30 de ani, de la Revoluţie încoace, dar ele sunt proprietate privată, nu sunt ale municipalităţii. Ne pare rău de cetăţenii care nu au nicio vină. Va trebui să găsim o soluţie şi la problema aceasta. Am aflat recent de situaţie, pentru că am primit poze de la cetăţeni şi am întrebat cum e posibil să lăsăm un drum în halul ăsta. Mi s-a spus că e stradă privată şi nu putem interveni decât după o expropriere. Vom prevedea în bugetul pe anul 2020 bani pentru asta, pentru că nu îi putem lăsa pe cetăţeni chinuiţi de starea respectivelor străzi”, a spus primarul Nicolae Robu.

Directorul Direcţiei Edilitare a primăriei, Culiţă Chiş, a explicat cum s-a ajuns în astfel de situaţii: “Au mai fost situaţii din acestea, de exemplu comuniştii nu i-au expropriat pe oameni, ei au rămas în CF ca proprietari. S-au trezit acum în CF că erau proprietari, dar nu că au cumpărat ei acum. CF-ul e sfânt şi trebuie să găseşti soluţii pentru schimburi”.

